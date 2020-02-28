Deniz Kültür Derneği'nden Şehitlerimize Başsağlığı Mesajı
Deniz Kültürü Derneği, İdlip'te şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.
A+A-
İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan hain saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Deniz Kültürü Derneği tarafından şehitlerimiz için taziye mesajı yayınlandı.
İşte Deniz Kültürü Derneği'nin o açıklaması:
İdlib’deki hava saldırısında şehit düşen askerlerimizin haberiyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin üzüntüsünü, acısını yürekten paylaşıyoruz. Şehit ailelerine ve ulusumuza sabır, saldırıda yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.
Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu
Bu haber toplam 890 defa okunmuştur
Etiketler : İdlib, Deniz Kültürü, Deniz Kültürü Derneği, Şehit, Türkiye
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.