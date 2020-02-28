Deniz Kültür Derneği'nden Şehitlerimize Başsağlığı Mesajı

İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan hain saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu. Deniz Kültürü Derneği tarafından şehitlerimiz için taziye mesajı yayınlandı.

İşte Deniz Kültürü Derneği'nin o açıklaması:

İdlib’deki hava saldırısında şehit düşen askerlerimizin haberiyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin üzüntüsünü, acısını yürekten paylaşıyoruz. Şehit ailelerine ve ulusumuza sabır, saldırıda yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu