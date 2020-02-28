Türkiye Kapıları Açtı, Sınırlardan Mülteci Akını Başladı

İzmir’in Dikili ilçesinde toplanan 160 mülteci, Yunanistan’a giriş yapmak için sahilde bir araya geldi.

Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin yaptığı hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinden sonra, ülke çapında mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı.

İzmir’in Dikili ilçesi sahilinde toplanan 160 mülteci aralarında biriktirdikleri para ile satın aldıkları botların sahile gelmesini bekliyor. Sahilden botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak.

“KENDİ ARAMIZDA PARA TOPLAYIP BOT ALDIK”

Yunanistan’a gitmek için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan’a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan mülteciler Yunanistan’a gitmek için Edirne’ye geliyor. Sayısız göçmen Kapıkule Sınır Kapısı’na yürüyor. Şehrin muhtelif bölgelerinden de mülteciler bir araya gelerek, gruplar oluşturuyor. Mültecilerin, İstanbul’dan taksilerle geldikleri görülüyor.

Vira Haber