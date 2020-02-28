İdlip'ten Gelen Acı Haberle Kahrolduk

Son günlerde çatışmaların merkezi olan İdlib şehrinden dün akşam gelen acı haberle yıkıldık. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Esed rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu duyurdu.

HATAY VALİSİ: 33 ASKER ŞEHİT OLDU

Saldırının rejim güçlerince yapıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Şu an itibarıyla hastanemizde 32 yaralımız var."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: MİSLİYLE MUKABELE EDİLECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi'nde, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

HULUSİ AKAR SIFIR NOKTASINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib’deki koordinasyonun sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’nde inceleme yaptı. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve onu izleyen komutanlar, ziyaretten sonra hastaneden ayrıldı.

F-16’LAR TEYAKKUZDA

Saldırıdan sonra TSK’daki bütün birlikler kırmızı alarm vaziyetini aldı. Komando taburlarındaki tüm izinler iptal edildi, izinli olan askerler de silah başına çağrıldı. Hatay’a Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birimlerinden takviyeler yapıldı. Malatya ve Diyarbakır başta olmak üzere tüm hava üslerinde savaş uçaklarına yüklü şekilde ‘hazır ol’ emri verildi.

Vira Haber