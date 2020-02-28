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Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz

Suriye'nin İdlip kenti kırsalında Rusya ve Suriye rejim kuvvetleri tarafından yapılan hain hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Bu acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

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Vira Ailesi olarak, bu üzücü olayda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İdlip’te gerçekleştirdiği operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Vira Haber

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