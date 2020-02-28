Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’dan Mesaj

Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran İdlip'te gerçekleştirilen operasyon kapsamında şehit olan Mehmetçik için taziye mesajı yayınladı.

Acımız çok büyük...

Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandilini idrak ettiğimiz gecede, Suriye İdlib'te 33 askerimizin şehit olduğu haberini almanın yasını yaşıyoruz. Rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olağanüstü bir süreçten geçmektedir. Cumhuriyet tarihimizde milli güvenliğimize yönelik en ciddi tehditleri yaşıyoruz. Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. Bekamız için devletimizin alacağı siyasi ve askeri her kararın yanındayız ve destekçisiyiz. Devletimizin ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, bu alçakça saldırıları bertaraf edeceğine, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağına güvenimiz, inancımız tamdır. Vatanımızı canı pahasına müdafaa eden kahraman askerlerimiz için dua ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz. Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran