Türk Armatörler Birliği'nden Başsağlığı Mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de gerçekleştirdiği operasyon devam ediyor. Bölgede 10 Şubat'tan bu yana 1.709 Esed rejim askeri, 55 tank, 3 helikopter, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Rejim unsurlarının gerçekleştirdiği hain saldırı sonrasında ise 33 askerimiz şehit oldu. Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, yaşanan acı olay sonrası şehitlerimiz ile ilgili taziye mesajı paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İdlib’te gerçekleştirdiği operasyonda 33 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allahtan rahmet, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

Ahmet Bedri İnce- Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

Kaynak: Vira Haber