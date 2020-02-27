Coronavirüs Deniz Ticaretini de Vurdu

Bu senin başlangıcında Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO tarafından yürürlüğe giren düşük sülfürlü yakıt uygulaması sebebiyle artan deniz taşımacılığındaki navlunlar, şimdi de boş konteyner sorunu sebebiyle artmaya başladı.

ÇİN’DE KALAN KONTEYNERLER İŞİ BOZUYOR

2020’nin başından bugüne konteyner taşımacılığında navlundaki artış oranlarının yüzde 30-40’ları bulduğu söylendi. Coronovirüs sebebiyle Çin’den kalan konteynerler, armatörleri yeni bir boş konteyner pozisyonlaması oluşturmaya mecbur bırakıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında Coronavirüsün deniz ticaretine etkisini dile getiren Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Bu tehlike İran ve İtalya’da görüldü, yani kapımıza kadar geldi. Ticaret yansımalarını da her gün başka bir açısıyla görüyoruz.

Kruvaziyer turizme olumlu yansırken, genel turizme zararı olacağı görülüyor. Bu olumsuzluğu en çok yaşayan sektörlerin başında deniz ticareti geliyor. Hem konteyner hem dökme yük gemileri kötü etkilendi” diye konuştu.

İHRACATIMIZ KÖTÜ ETKİLENECEK

Çin’in piyasadaki konumuna dikkat çeken Öztürk, “Çin’deki fabrikaların neredeyse yarısı kapandı, üretim bitme noktasında. Bu sadece buradan ithal edilecek emtia konusunda değil, boş konteynerlerin dünyaya dağılması konusunda da sıkıntı yaratıyor.

Hem hammadde getiren gemilerin limanlardan ayrılmasında, hem de boş konteynerlerde sorun var. Hatta üzerinde yük olan ama tahliye edilemeyen gemiler söz konusu. En son 20 bin TEU’luk bir geminin 2 bin TEU yükle Şanghay Limanı’ndan hareket ettiği bilgisini aldık. Bu ekonomik ölçekte bu rakamlar büyük bir problem haline dönüşüyor.

Baltık Kuru Yük Endeksi 500 seviyelerine gerilemiş durumda, konteyner endeksi de bin 500 seviyelerine geriledi. Armatörlerin hem boş konteyner pozisyonlaması hem de genel bir navlun artışı ile ilgili yeni bir çalışma yaptığını duyuyoruz. Bu da bizim ihracatımızı kötü etkileyecek gibi görünüyor” dedi.

“CANIMIZ DAHA ÇOK YANACAK”

Navlun artışlarının ihracata tahmin edilenin ötesinde bir olumsuzlukta yansıdığına dikkat çeken DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç ise, şunları söyledi: “İhracatımız genelde katma değeri çok yüksek ürünlerden oluşmadığından dolayı navlunun birim maliyetlerimizdeki payı yüksek kalıyor. Zaman zaman bu artışlar karşılanamayacak boyuta ulaşıyor.

Bu durum yakın zamanda ihracatımızın düşmesine neden olacak. Özellikle KOBİ’ler için çok sıkıntılı durumlar ortaya çıkacak. Yaza doğru canımız daha çok yanacak.”

Vira Haber