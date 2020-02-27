İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Açıkladı! Gece Vapur Seferleri Başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullular için bir müjdeyi duyurdu. Uzun zamandır beklenen gece seferleri nihayet uygulama geçmeye başlıyor. Daha önce raylı sistemlerde ve bazı otobüs hatlarında faaliyete geçen uygulamada sıra şehir içi vapur hatlarına geldi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gece vapur seferleri başlıyor... Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma..."açıklamasında bulundu.

GECE VAPUR SEFERLERİ HANGİ SEFERLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden Cuma ve Cumartesi geceleri vapur seferleri yapılabilecek.

Vira Haber