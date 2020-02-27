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Çanakkale Boğazı'nda Bir Feribot Karaya Oturdu

Çanakkale Boğazı'nda Bir Feribot Karaya Oturdu

Çanakkale’de kuvvetli lodosun etkisi devam ediyor. 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, lodosun etkisiyle karaya oturdu.

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Çanakkale Boğazı'nda etkisini artırarak devam eden lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrılmasının ardından kum birikintisinin olduğu yerde karaya oturdu.

Feribotun bulunduğu bölgeye kurtarma botu gönderildi.

Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu'ya giderken saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti.

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Bölgede etkisini sürdüren güçlü lodos sebebiyle feribot sürüklenip, iskelenin 10 metre açığında bulunan ve deniz içinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu.

İçerisinde araçlar ve yolcuların olduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.

Vira Haber

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