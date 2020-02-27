İBB Şehir Hatları A.Ş. Personellere İşaret Dili Eğitimi Verecek

İBB Şehir Hatları A.Ş.’nin vereceği işaret dili eğitimleri İşitme Engelliler Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Mart ayında da devam edecek eğitimlerde toplam 64 iskele amiri, gişe-hareket görevlisi ve çımacı işaret dilini öğrenecek.

Toplam 16 saat sürecek olan işaret dili eğitiminden başarıyla geçenler belirlenecek tarihlerdeki sınavdan da başarı elde ederse İşitme Engelliler Federasyonu ve Şehir Hatları A.Ş. imzalı sertifikalarını alabilecekler.

ŞEHİR HATLARI A.Ş.’DE İLK KEZ

Şehir Hatları AŞ’de ilk kez işaret dili eğitimi verildiğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“İstanbul halkına sunduğumuz hizmetin daha kapsayıcı olması için eğitimleri planladık. Yolcularımızla aramızdaki iletişim engellerini ortadan kaldırmak hedefiyle, iskelelerimizde görevli personelimize işaret dilini öğretmek istedik. İşitme Engelliler Federasyonu ile protokol yaptık. İşaret dilini konuşan personelimiz, ihtiyaç duyan yolcularımızla daha kolay iletişim kurabilecek.”

Vira Haber