Coronavirüs Karantinasındaki Diamond Princess Mürettebatlarına İyi Haber
Coronavirüs’ün ilk görüldüğü gemi olan Diomond Princess Cruise gemisinden iyi haber geldi. Alınan son bilgiye göre geminin mürettebatının tahliyesine başlandı.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, bazı yolcu gemilerinde de ortaya çıkmıştı.
240 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLECEK
Bunların başında Diamond Princess isimli cruise gemisi geliyordu. Son alınan rakamlara göre gemide 527 kişide Coronavirüs tespit edilmişti. Gemiyle ilgili gelen yeni haberlere göre, 19 Şubat’ta karantina süresinin sona ermesinin ardından yaklaşık 240 mürettebatın tahliyesine bugün başlandı.
Çoğunluğu yabancı ülke vatandaşı olan mürettebat yetkilierin tahsis edeceği tesiste 2 hafta daha gözetim altında tutulacak.
2 haftalık sürecin sonunda yapılacak testte negatif sonuç veren mürettebatlar ülkelerine geri dönebilecek.
CORONAVİRÜS'TE SON DURUM NE?
Çin Wuhan'da ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsün (Kovid-19) dünya çapında bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçtiği açıklandı.
CORONAVİRÜS'ÜN YAYILDIĞI ÜLKELER
Coronavirüs'ün yayıldığı ülkeler şu şekilde açıklandı:
"Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 447, İran 139, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3,
İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1."
CORONAVİRÜSLÜ GEMİLER
Diamond Princess
Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan ve içinde 3 bin 700 kişinin olduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Coronavirüs taşıyan 542 yolcu çıkmıştı. Hiçbir limanın kabul etmediği gemi en son Kamboçya Limanı'na demirledi.
Costa Smeralda
İtalya'da 6 bin kişi kapasiteli cruis gemisi olan Costa Smeralda isimli gemi, iki Çinlide Coronavirüs şüphesi görülmesi üzerine karantina altına alınmıştı. Yolcularının dışarıya çıkmasının izin verilmediği gemide tetkikler sürüyor.
Vira Haber
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