Balığın En Güzel Hali Objektifte: Finalistler belli oldu

Konsepti su ürünleri sektörünün uluslararası arenada zirvede olduğu levrek, çipura ve alabalık olan yarışmada jüri 19 Şubat’ta toplandı, fotoğrafları değerlendirdi.

Adım adım finale

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile harekete geçtiklerini ve yarışmada sona yaklaşıldığını söyledi.

“Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2019’da su ürünlerinde Türkiye geneli toplam 1 milyar dolarlık ihracatın yüzde 70’ini gerçekleştirerek hanesine 700 milyon dolar yazdırdı. Türk balıkçılığının tanıtılmasına ve gelişmesine katkı sağlamak, balıkçılığın yaygınlaşmasını, balık üretimi ve tüketiminde farkındalık yaratmayı istiyoruz. 7’den 70’e 364 katılımcı, balığın en güzel halini fotoğraflamak için yurdun dört bir yanını karış karış gezdi. Uzmanlardan oluşan jüri, 19 Şubat’ta 1153 görselin içinden finale kalan en iyi 20 fotoğrafı seçti ve içlerinden de ödül alacak 4 fotoğrafa karar verdi. Yarışma aynı zamanda fotoğrafçılık becerilerini test etmek ve yeteneklerini göstermek isteyenlere fırsat sunuyor.”

Hedef 100 ülke

Kızıltan, deniz yetiştiriciliğinin başta İzmir ve Aydın olmak üzere tamamına yakınının Ege Bölgesi’nde yapıldığını, aynı zamanda Türkiye’nin ihraç ettiği 10 balıktan 7’sini Egeli balıkçıların gerçekleştirdiğini anlattı.

“Dünyanın en büyük Avrupa deniz levreği ve çipura ihracatçısı Ege, AB pazarında önemli bir paya sahip. 332 milyon dolarla levrek, 286 milyon dolarla çipura ve 117 milyon dolarla alabalık ihracatında dünyada lider konumdayız. Su ürünleri sektörü 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. En çok ihracat yapılan ülkeler Hollanda, İtalya, Rusya, Japonya, Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, ABD. Hedefimiz 2020'de 1 milyar 100 milyon dolara ulaşmak ve 100 ülkeye girmek.”

İlk üçe hediye çeki

Sinan Kızıltan, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de kişi başına yıllık ortalama 8 kilogram balık tüketimini, 15 kilograma çıkarmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Jüri arasında Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk A. Demir, İsmail Aksoy, Osman Özpek, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim ÜyesiDoç.Dr. A. Beyhan Özdemir, Doç.Dr. Gökhan Birinci, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği Fotoğraf Sanatçısı Oktay Atilla, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Zafer Gazi Tunalı bulunuyor.

Fotoğraf yarışmasının birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncü yarışmacı ise 2 bin TL’lik hediye çeki kazanacak.