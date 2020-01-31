İMEAK, Limanlarda ve Türk Boğazlarında sağlık kontrol önlemlerini paylaştı
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili olarak İstanbul Deniz Ticaret Odası, Deniz Giriş Noktalarında Alınması Gereken Sağlık Kontrol Önlemleri ve Türk Boğazlarında Alınması Gereken Sağlık Kontrol Önlemleri ile ilgili bir ek paylaştı.
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Söz konusu hastalığın ülkemize olası girişini önlemek amacıyla deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında yazı ekinde belirtilen sağlık kontrol önlemlerinin uygulanmasının yararlı olacağını değerlendirildi. Bahse konu sağlık tedbirlerinin etkinliğinin, ilgili tüm paydaşların tam bir iş birliği içinde bulunması ile mümkün olacağı, bu nedenle deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında ekte belirtilen sağlık önlemlerinin uygulanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Deniz Giriş Noktalarında Alınması Gereken Sağlık Kontrol Önlemleri:
- Öncelikle virüsün görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemi mürettebatı kara le mümkün olduğu kadar az temas etmelidir. Ayrıca gıda güvenliğine dikkat edilmeli, yabani ve evcil hayvanlara temastan kaçınılmalı,
- Yabancı limanlardan Türk limanlarına gelmekte olan gemilerde sefer sırasında coronavirüsü belirtisi( ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı) gösteren yolcu ve mürettebat bulunması halinde hasta yolcunun gemi reviri veya ayrı bir kamarada hasta izolasyonu sağlanmalıdır. Gemi kaptanı tarafından Telesağlık merkezine(212 444 8353) bildirilerek Telesağlık merkezinin talimatları doğrusunda hareket edilmelidir,
- Gemide olası vaka tanımına uyan yolcu veya mürettebat bulunması durumunda vakanın belirlenmiş hastaneye nakli için Sağlık Müdürlükleri ile irtibat sağlanarak gerekli işlemler koordinasyon içinde yürütülür. Bu tür gemilerin yolcu ve mürettebatı liman içinde pasaport kontrol noktalarına mümkün olduğunca yakın olan belirli kapılardan kabul edilmelidir. Mümkünse bu yolcuların geçtiği güzargahtaki hava sirkülasyonu artırılmalıdır,
- Olası vaka durumunda vaka ile temas eden sağlık personeli ve diğer kamu kurumları personeli temas esnasında tıbbi maske kullanmalı ve temas sonrası eller 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. Sabun ve suyun bulunmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılabilir,
- Corona virüsü görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemi yolcu ve mürettebatının Türkiye’de hastalanmaları durumunda Türk vatandaşı olmayanların öncelikle ülke temsilciliklerini arayarak durumlarını bildirmeleri ve sağlık kuruluşuna temsilcilikleri aracılığı ile riskli bölgeden geldiklerini belirterek başvurmaları sağlanmalıdır. Türk vatandaşlarını ise 112 acil sağlık hizmetleri ile iletişime geçmeleri ve riskli bölgeden geldiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
Türk Boğazlarında Alınması Gereken Sağlık Kontrol Önlemler
- Yabancı limanlardan gemilerin Türk boğazlarına giriş yapmadan önce gemideki son sağlık durumunu gösteren Deniz Sağlık Birimlerini elektronik olarak https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/DenizSaglikBildirimiGiris.aspx adresinden veya İstanbul Boğazı için rumelifeneri@hssgm.gov.tr, Çanakkale Boğazı içinse Çanakkale@hssgm.gov.tr mail adreslerinden ilgili Boğaz Sağlık Denetleme merkezine göndermeleri gerekmektedir. Deniz Sağlık Bildirimini göndermeyen gemilerin ise bu bildirimlerini kılavuz kaptan almadan önce boğaz girişinde yapılan sağlık kontrolü sırasında sağlık görevlilerine vermesi gerekmektedir. Ayrıca gemiye ait gemi mürettebat listesi, gemi yolcu listesi, gemi kargo manifestosu ve gemi tonaj sertifikası belgeleri geminin sağlık sorgusu sırasında eksiksiz olarak görevlilere teslim edilmelidir,
- Gemi tarafından yapılan Deniz Sağlık Bildirimi ilgili merkezce titizlikle incelenir ve yapılan risk değerlendirmesi sonucunda halk sağlığı açısından uygun bulunan gemilere kılavuz kaptan alabilme, personel değişimi, hasta çıkarma ve karaya çıkma izinleri verilir,
- Yapılan risk değerlendirmesinde gemide halk sağlığı tehdidinin bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise Gemi Trafik Hizmetleri bilgilendirilerek gemiye binecek kılavuz kaptanın kişisel koruyucu donanım tıbbi malzeme ve eldiven kullanarak gemiye binmesi gerektiği belirtilir. Gemide corona virüsü hastalığı olası vaka tanımına uyan yolcu ve mürettebat bulunması durumunda, vakanın uygun hastaneye nakli sağlanır.
Vira Haber
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