İMEAK, Limanlarda ve Türk Boğazlarında sağlık kontrol önlemlerini paylaştı

Söz konusu hastalığın ülkemize olası girişini önlemek amacıyla deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında yazı ekinde belirtilen sağlık kontrol önlemlerinin uygulanmasının yararlı olacağını değerlendirildi. Bahse konu sağlık tedbirlerinin etkinliğinin, ilgili tüm paydaşların tam bir iş birliği içinde bulunması ile mümkün olacağı, bu nedenle deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında ekte belirtilen sağlık önlemlerinin uygulanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Deniz Giriş Noktalarında Alınması Gereken Sağlık Kontrol Önlemleri:

Öncelikle virüsün görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemi mürettebatı kara le mümkün olduğu kadar az temas etmelidir. Ayrıca gıda güvenliğine dikkat edilmeli, yabani ve evcil hayvanlara temastan kaçınılmalı,

Yabancı limanlardan Türk limanlarına gelmekte olan gemilerde sefer sırasında coronavirüsü belirtisi( ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı) gösteren yolcu ve mürettebat bulunması halinde hasta yolcunun gemi reviri veya ayrı bir kamarada hasta izolasyonu sağlanmalıdır. Gemi kaptanı tarafından Telesağlık merkezine(212 444 8353) bildirilerek Telesağlık merkezinin talimatları doğrusunda hareket edilmelidir,

Gemide olası vaka tanımına uyan yolcu veya mürettebat bulunması durumunda vakanın belirlenmiş hastaneye nakli için Sağlık Müdürlükleri ile irtibat sağlanarak gerekli işlemler koordinasyon içinde yürütülür. Bu tür gemilerin yolcu ve mürettebatı liman içinde pasaport kontrol noktalarına mümkün olduğunca yakın olan belirli kapılardan kabul edilmelidir. Mümkünse bu yolcuların geçtiği güzargahtaki hava sirkülasyonu artırılmalıdır,

Olası vaka durumunda vaka ile temas eden sağlık personeli ve diğer kamu kurumları personeli temas esnasında tıbbi maske kullanmalı ve temas sonrası eller 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır. Sabun ve suyun bulunmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılabilir,