Türkiye’nin Libya mutabakatının ardından yoğunlaşan üçüncü sondaj gemisi çalışmaları sona erdi. Bakan Sönmez’in yaptığı açıklamaya göre 3. sondaj gemisi Sertao’nun birkaç hafta içinde Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Karadeniz’de arama yapması beklenen geminin adının Trablusgarp fatihi olarak anılan Osmanlı İmparatorluğu donanmasının efsane olmuş isimlerinden “Turgut Reis” olması bekleniyor.

Port Talbot’da iki yıldır bağlı bekleyen Sertao adlı sondaj gemisi için düzenlenen açık artırmaya katılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yapılan pazarlıklar sonucunda sondaj gemisini 37.5 milyon dolara satın aldı.

Sertao’nun özellikleri neler ?

Sondaj gemisinin yeni inşa maliyeti 600 milyon dolar olduğu açıklandı. 2012 yılında Samsung tarafından Güney Kore’de inşa edildi. 2015 yılına kadar Brezilya’nın petrol devi Petrobras tarafından kullanıldı. Sertao sondaj gemisi, yüksek basınç ve sıcaklık altında görevini yerine getirebiliyor.

11 bin 400 metre derinliğe ulaşıp, 3 bin metre sondaj yapabiliyor. 61 bin DWT’lik Marshall Adaları bayraklı Sertao’nun uzunluğu 227, genişliği 42, draftı ise 12 metre.

Sertao sondaj gemisini neden aldık?

Libya ile Doğu Akdeniz’e ilişkin imzalanan tarihi mutabakatın ardından Türkiye, Mavi Vatan’da derin sondajlar için üçüncü sondaj gemisi Sertao’yu alarak faaliyetlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Sondaj çalışmalarında ne durumdayız?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına 2 sismik arama ve 2 sondaj gemisiyle arama çalışmalarını devam ettirdiğini vurgulayan Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakat anlaşması ile Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının netleştirildiğini söyledi.

Barbaros Hayrettin paşa sismik araştırma gemisi, 2013'te petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere envantere giren sismografik araştırma gemisi. Karadeniz bölgesinde sismik arama çalışmalarına başladı. 2017 yılında ise Akdeniz'e gitti. Gemi şu anda Doğu Akdeniz'de arama çalışmaları yapıyor.

Fatih Sondaj gemisi, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi olma özelliğine sahip. Arama çalışmalarına geçen yıl başladı. Fatih, 30 Ekim'de Alanya-1 adlı kuyuda ilk sondajı yaptı. Ardından ikinci sondaj için Finike- 1 alanına geçti, sondaj çalışmalarına burada devam ediyor.

Yavuz Sondaj gemisi, 'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisidir. Yavuz, 20 Haziran'da Kocaeli Dilovası'ndan yola çıktı. Antalya ve Taşucu limanına uğrayarak son yüklemeleri yaptı. Daha sonra da Doğu Akdeniz'e ulaştı. Gemi, KKTC'den alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondaja başlayacak.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Türkiye’nin milli imkanlar ile yaptığı gemidir. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi 15 Nisan'da düzenlenen törenle görevine başladı.

Kaynak: Vira Haber