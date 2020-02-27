İDO İptal Edilen Seferleri Açıkladı
İDO hangi seferler iptal sorusunu cevapladı. İşte İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler...
İDO ve BUDO iptal edilen seferleri açıkladı.
İDO'DA HANGİ SEFERLER İPTAL SORUSUNUN CEVABI BELLİ OLDU
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) web sitesinde yer alan açıklamaya göre, 07.30 Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, 07.40 Bostancı- Beşiktaş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
Bununla beraber, İstanbul ve Marmara'da etkisini arttıran lodos sebebiyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:
"07.00 Büyükada-Bostancı, 07.05 Bostancı-Büyükada, 06.55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 06.35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı."
BUDO İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler ise şu şekilde:
07:00 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 09:30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 09:30 Mudanya-Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci, 10:00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 13:00 Eminönü/Sirkeci- Mudanya, 13:00 Eminönü/Sirkeci-Armutlu (İhlas), 14:25 Armutlu (İhlas)-Mudanya
Vira Haber
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