DHL Express Türkiye’nin Üst Yönetiminde Görev Değişikliğine Gidildi

DHL Express Türkiye, 40'ıncı yılını kutladığı 2021'e üst yönetimde yapılan görev değişiklikleriyle birlikte başladı.

1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olan atama kararına göre DHL Express Türkiye’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına; Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Volkan Demiroğlu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, Türkiye Saha Satış Direktörü Seçkin Piker ise Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Vira Haber