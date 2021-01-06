DHL Express Türkiye’nin Üst Yönetiminde Görev Değişikliğine Gidildi
Yeni yıl ile birlikte 40'ıncı yılını kutlayan DHL Express Türkiye'nin üst yönetiminde görev değişikliklerine gidildi.
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DHL Express Türkiye, 40'ıncı yılını kutladığı 2021'e üst yönetimde yapılan görev değişiklikleriyle birlikte başladı.
1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olan atama kararına göre DHL Express Türkiye’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına; Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Volkan Demiroğlu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, Türkiye Saha Satış Direktörü Seçkin Piker ise Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.
Vira Haber
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Etiketler : dhl express, dhl türkiye, lojistik
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