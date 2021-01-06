DFDS Akdeniz İş Birimi’nden Hırvatistan’daki Depremzedelere Destek

DFDS Akdeniz İş Birimi kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında 29 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremle sarsılan Hırvatistan’a, AFAD önderliğinde ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile iş birliği içinde 50 Tır’dan oluşan yardım konvoyu gönderdi. Yola çıkan yardım konvoyu 100 adet “yaşam evi” konteynerini ihtiyaç sahiplerine teslim edecek.

AFAD ‘ın (Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) hazırladığı 100 adet yaşam evi konteyneri UND ve DFDS Akdeniz İş Birimi iş birliği ile Zagreb’e ulaştırılmak için 5 Ocak’ta yola çıktı. UND üyesi 30 firmanın 50 TIR’ından oluşan konvoyun gümrükleme işlemlerini Tan Group Lojistik üstlenirken araçların taşınmasını ise DFDS Akdeniz İş Birimi üstlendi. Araçlar, Pendik Limanı’nda DFDS Ro-Ro gemisine yüklenerek yola çıktı. Gemi İtalya’nın Trieste Limanı’na ulaştıktan sonra buradan da UND üyesi firmaların çekicileri ile Hırvatistan’a ulaştırılacak. Daha önce 3 Ocak’ta 15 TIR’dan oluşan ilk yardım konvoyu yola çıkmıştı.

TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ HIRVATİSTAN İÇİN TEK YÜREK

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak verdikleri destek hakkında şunları söyledi: “Hırvatistanda meydana gelen depremin ardından devletimiz yaşanılan afete kayıtsız kalmayarak AFAD yönetimi ile 100 adet yaşam konteyneri desteği kararı almıştır. UND üyesi lojistikçilerimizin tırları ve Milli filomuz ile DFDS olarak Pergamon Seaways gemimize yüklediğimiz 30 adet konteyner Trieste limanımıza ulaşmıştır. Ayrıca 6 Ocak itibariyle Ephesus Seaways gemimize kalan 70 Adet konteyneri yüklemiş olacağız. Türk lojistik sektörünün Hırvatistan için tek yürek olduğu bu değerli desteğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız ki bir nebzede olsa yaralar sarılmış olur. Yaşam evlerinin amacına ulaşacağına inanıyoruz.”

Vira Haber