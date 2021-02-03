DHL Ormanında 50 Bin Tohum Ağaç Olacak

Deutsche Post DHL Grubu’nun “2050 yılında sıfır emisyon” hedefi kapsamında çalışmalarını sürdüren DHL Express Türkiye, 2019 sonunda çevre odaklı sosyal girişim ecording ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başlattığı “Seninle Daha Yeşil” projesini tamamladı.

Projenin ilk etabında tüm müşterileri ve çalışanları için 13 bin ağaç tohumunu Ankara’da toprakla buluşturan DHL Express Türkiye, 2020 yılı boyunca tüm paydaşlarını bu sürece dahil ederek projeyi sürdürdü. Proje başlangıcında duyurulduğu gibi bu süreçte, karbon ayak izini sıfırlayan “GoGreen İklim Nötr” ürünüyle yapılan her bir gönderi ve projeye özel oluşturulan Instagram filtresinin her kullanımı için yeni bir tohum yeşertildi.

Toplamda 50 bin tohumu toprakla buluşturan çalışmanın ilk iki fazında Ankara Polatlı ve Ankara Çakırlar mevkiinde yapılan atışlarla 28 bin tohum atışı yapılırken projenin üçüncü ve son fazında Mersin Silifke’de 22 bin tohum toprakla buluştu.

GoGreen İklim Nötr gönderiler ve filtre kullanımları için yapılan atışlarda; akasya, alıç, iğde, badem ve sedir tohumları ecoDrone’lar aracılığıyla insan elinin değmesinin imkânsız olduğu bölgelere atıldı.

“GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Gri bir sektörde yer almamıza rağmen sektörün yeşil oyuncusu olmak için üstün bir gayret sarf ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2050 yılında sıfır emisyona ulaşmak için operasyonlarımızın karbon ayak izini azaltıyor, çevre koruma projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda 2025 yılına kadar global olarak her yıl 1 milyon ağaç varlığını dünyaya kazandırmak istiyoruz. Türkiye’de projeyi desteklemek için farklı bir yol izlemeye karar verdik. Ecording ile yaptığımız iş birliği sayesinde insan elinin değmesinin imkânsız olduğu bölgeleri yeşillendirmeyi başardık. Ayıca yaptığımız bu farklı proje ile tüm paydaşlarımıza da dokunmayı başardık. Hedefimiz gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak” dedi.

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Vira Haber