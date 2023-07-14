Dicle Nehri’ndeki Kirlilik Yaşamı Tehdit Ediyor
Irak’ta çeşitli devlet kurumları ve elektrik santrallerinden suya karışan kimyasal ve atık maddeler Dicle Nehri’ni kirleterek vatandaşların cilt ve kolon kanseri gibi hastalıklara yakalanmasına neden oluyor.
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Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip başkent Bağdat’tan geçen Dicle Nehri’ne birçok çevreden kanalizasyon suları akıtılıyor.
Bağdat Şehir Hastanelerinden çıkan zehirli ve kimyasal maddelerin yer aldığı sıvılar da döşenen borularla doğrudan Dicle Nehri’ne karışıyor. Ayrıca, çevrede oturanlardan bazıları evlerindeki çöpleri nehre atıyor. Nehirde oluşan yoğun kirlilik etrafa çok kötü kokuların yayılmasına ve havanın da kirlenmesine sebep oluyor.
Vira Haber
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Etiketler : Dicle Nehri, Kirlilik
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