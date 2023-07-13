KOSDER’den Türk Loydu’na Hayırlı Olsun Ziyareti

12 Temmuz Çarşamba günü yapılan ziyarette; KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Genel Sekreter Neslihan Torlak Gönençer ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Avni Şan yer aldı. KOSDER heyetinin Başkan Prof. Dr. Oral Erdoğan’a hayırlı olsun ve başarı dileklerini ilettiği görüşmede ayrıca dünya denizciliğinde yürürlüğe giren ve girecek kurallar, gemilerin klaslama ile tersane süreçleri, Türk Loydu’nun uygulamaları ve iki kuruluşun ortak paydasını oluşturan diğer konu başlıkları hakkında bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Vira Haber