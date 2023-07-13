Cinayet Aleti Denizden Çıkarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 4 Haziran'da Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, S.U'nun otomobilinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında katil zanlısının kimliğini belirledi.

Şüpheli S.Ö, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, sorgusunda maktulü tabancayla öldürdüğünü ve silahı denize attığını itiraf etti.

Bunun üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı açıklarında çalışma yaptı.

Zanlının olayın ardından denize attığı tabanca, dalgıç polisler tarafından bulundu.

Vira Haber