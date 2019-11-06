DİDG Genel Müdürü Oktay Kılıç görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç görevden alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Marmaray İstanbul Bölge Müdürü Mehmet Ziya Erdem ve Deniz ve İçsular Genel Müdürü Okay Kılıç, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bestami Zabun, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları görevden alındı.

Haberleşme Genel Müdürü, Marmaray İstanbul Bölge Müdürü ve Deniz ve İçsular Genel Müdürü olarak henüz yeni isimler atanmazken görevden alınan TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çavuşoğlu'nun yerine aynı zamanda kurumda yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapmak üzere Bilal Tırnakçı atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Altyapı Genel Müdür Yardımcılığı'na Necdet Sümbül, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Gürses, Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığı'na Emin Tekbaş atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Orhan Barda atandı.

Vira Haber