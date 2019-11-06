Asyaport, 4 milyon TEU’luk kapasiteye ulaşmayı hedefliyor

Tekirdağ Barbaros’ta kurulu bulunan limanın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılında yapılmıştı. Doğu Akdeniz çanağında bulunan ülkeler, başka ülkelerin konteynerlerini kendi limanları üzerinden aktarmak için yoğun bir rekabet halinde bulunurken, Yunanistan Pire limanında Çin’in mega konteyner taşımacılık firması Cosco, Pire limanının kapasitesini yılda 10 milyon TEU’ya çıkartmayı planlıyor.

Ekipman yatırımı projesi var

Türkiye’de ise bugün itibarıyla sadece Asyaport limanında fiziki genişleme ve ekipman yatırımı projesi var. Marmara’da da bazı limanların kapasite artırım projeleri bulunuyor. Asyaport’un kapasite artırımı planlaması uyarınca 2’si kesin, 3’ü opsiyonlu STS ve 24 yan liman vinci ve diğer yatırımların toplamı 600 milyon TL seviyesinde olacağı belirtiliyor. Bu yatırımlar ile bölgede ilave 400 kişilik istihdam yaratılacak. Bu kapsamda alınan iki adet liman vincinin (STS) satış sözleşmesinin imzalanması için Çin menşeli vinç üreticisi CNBM’nin patronu Mrs. Li Xuhui Tekirdağ Asyaport’a geldi. Bunun yanında CNBM’nin Türkiye temsilciliği MARVEL tarafından yapılıyor. MARVEL, CNBM İtalya Gioia Tauro limanı dahil yaklaşık 180 ülkede konteyner ve dökme yük elleçleme vincini teslim etmiş bir devlet kuruluşu.

Mrs. Li, bu anlaşmanın CNBM için öneminin büyük olduğunu, yaptıkları araştırma neticesinde Asyaport’un Türkiye’deki en büyük kapasiteye sahip konteyner limanlarından biri olduğunu tespit ettiklerini ve böyle daha da büyüme kapasitesi olan bir limana STS konteyner vinçlerini vermenin kendilerine gurur verdiğini ifade etti. MARVEL yetkilisi Levent Karaçelik ise Asyaport’a verilen STS vinçlerinin benzerlerinin Asyaport’un büyük ortağı MSC’nin sahip olduğu İtalyan Gioia Tauro limanına da verildiğini ve üç adet vinçin yolda olduğunu iki adet ilave içinde imzanın haftaya atılacağını bildirdi.

Vira Haber