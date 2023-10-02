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Didim Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Durdurulan bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Vira Haber

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