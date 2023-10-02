DTO Aliağa’da Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, şube meclis üyeleri ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekan Yardımcısı Erdem Kan’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde Oda’nın Eylül ayı faaliyetleri ve Aliağa Limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla şube toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Temmuz ve Ağustos ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Eylül ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı Meclis Toplantısı, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz’ün sektörel görüş ve değerlendirme konuşması ile devam etti.

“Gemi acenteliği hizmet ücret tarifesi değişti”

İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak sorumluluk alanlarındaki en önemli denizcilik konularından ve 2008’den beri yürürlükte olan gemi acenteliği hizmet ücret tarifesinin değiştiğini söyleyerek konuşmasına başlayan İMEAK DTO Aliağa Yönetim Kurulu Üyesi Birol Akgöz konuşmasına şöyle davam etti: “2008’den beri yürürlükte olan gemi acenteliği hizmet ücret tarifesi Başkanımız Sayın Tamer Kıran ve yönetim kurulunun çabaları ile değişti. 19 Eylül 2023 tarih ve 32314 sayılı resmi gazete de yayımlanan tarife 19 Ekim 2023’te yürürlüğe girecek.” Dedi.

“Halkımızı denizle buluşturmaya devam ediyoruz”

Şube olarak bölgede denizle ilgili olan ve halkı denizle buluşturan etkinliklere destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Akgöz konuşmasına şöyle devam etti: “Yeni Foça’da yapılan ve yaklaşık 200 sporcu ve ailesinin katıldığı ‘Kurtuluş Kupası’na desteklerimizi verdik. Ayrıca Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi’nde düzenlenen ve binin üzerinde vatandaşımızın katılım sağladığı deniz av sezonu açılışı ‘Balık Ekmek Şenliği’ için de gerekli katkı ve katılımı sağladık. Her ikisi organizasyon da geniş katılımlı ve güzel geçti.” Dedi.

“Aliağa Limanlarında istikrarlı artış devam ediyor”

Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk 8 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine değinen Akgöz, “2023 yılı Ocak – Ağustos dönemi elleçlenen net ton 53 milyon 571 bin 208 ton olmuştur. Bu rakamlarla Aliağa çok az bir farkla Türkiye’de 2. sırada yük elleçleyen liman konumundadır. Geçen seneye oranlandığında ise çok küçük bir düşüş gözlenmektedir. 2023 yılının ilk 8 ayında toplam gross ton elleçleme miktarı 75 milyon 473 bin 511 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre % 7 artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Ağustos döneminde TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiğine bakıldığında ise toplam TEU adedi 1 milyon 44 bin 132 olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı döneminde elleçlenen 986 bin TEU karşılaştırıldığında % 5,80 artış olmuştur. 2023 yılı Ocak – Ağustos aylarına bakıldığında tahliye tonajının temel 2 ürün üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ham petrol 13 milyon 789 bin 154 ton ve hurda demir ise 3 milyon 947 bin 444 ton olarak görülmekte. Temel 2 mal cinsini LNG, taş kömürü, konteynerle taşınan mallar, soya fasulyesi, kütük demir, motorin ve slab takip etmektedir. 5 ana boşaltma mal cinsinin aylık değişimlerine baktığımızda ise LNG’nin mevsimsel düşüşünü bir tarafa koyarsak diğer mal cinslerinde istikrarlı bir hareket göze çarpmaktadır. Ham petrol ortalama aylık 2 milyon ton, hurda demir ortalama 500 bin ton ve taş kömürü mayısta ciddi bir düşüş olsa da ortalama 200 bin ton elleçlenir durumdadır. 2023 yılı Ocak – Ağustos aylarına bakıldığında yükleme tonajının temel ürünlerinin konteyner içinde taşınan değişik mal cinsleri, petrol türevleri ve rulo saç olarak gözükmektedir. Petrol türevleri içinde en yüksek tonaj motorine ait olup 4 milyon 158 bin 509 ton olarak gerçekleşmiştir. Yüklemedeki temel 6 mal cinsinin aylık değişim grafiklerine bakıldığında mayıs ayından sonra bir düşüş gözlenmiş olsa da Ağustos ayı itibariyle jet yakıt hariç yeniden bir artış görülmektedir. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda 2023 yılı Ocak ve Ağustos dönemi uğrak yapan gemi sayısı 4 bin 270 olmuştur. 2022 yılın aynı döneminde ise bu sayı 4 bin 018 olarak kayda geçmiştir. Gemi uğrak sayımız % 6,28 artmıştır. Kocaeli’nin ardından 2. sıramızı koruyoruz. Bu rakam ve değerlerle Aliağa Limanlarındaki istikrarlı artış devam ediyor.” dedi.

Toplantı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekan Yardımcısı Erdem Kan’ın konuşmasıyla devam etti. Erdem Kan konuşmasında deniz ulaştırma işletme mühendisleri olarak verilen eğitimlerden ve bu eğitimleri alırken gerekli malzemenin temininde yaşadıkları sıkıntılara değindi. Şubat ayında yaşanan deprem felaketi başta olmak üzere orman yangınları ve sel felaketlerinde deniz ulaştırma işletme mühendisleri olarak aktif görev aldıklarını söyleyen Erdem Kan, “Denizcilik eğitimlerinin içinde yangınla mücadele, arama kurtarma gibi faaliyetler de var. Bu eğitimlerdeki sıkıntımız yangın malzemesi, denizde canlı kalmak için gerekli olan malzemelerin temini konusunda zorluk çekmemiz. Bunlar çok maliyetli ürünler. Bu ürünlerin kaynağı olan firmalara baktığımız da fiyatlar çok yüksek. Denizciler olarak en azından bize ayırabileceğiniz ya da destek olabileceğiniz malzemeler olursa onlara üniversite olarak denizcilik camiası olarak talip olmak isteriz.” Dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber