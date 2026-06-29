Didim Açıklarında Alabora Olan Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balık avlama teknesinin alabora olması sonucu denizde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre, gece saat 00.25 sıralarında Didim açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu balık avlama teknesinin alabora olduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda deniz yüzeyinde bulunan 2 kişi sağ ve bilinci açık şekilde kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Kurtarılan şahıslar, Didim Gümrük İskelesi'nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vira Haber
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