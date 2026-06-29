Marmaris’i Bir Haftada Üç Kruvaziyer Ziyaret Edecek

Üç gün üst üste limana yanaşacak dev yolcu gemileriyle birlikte yaklaşık 12 bin 200 yolcu ve mürettebat Marmaris'e gelecek. Limana yanaşacak üç dev kurvaziyer ile Marmaris, haftaya adeta denizden turist akınıyla başlayacak.

Üç günde üç dev gemi

Haftanın ilk kurvaziyer ziyareti, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Aroya Manara isimli kruvaziyer gemisi saat 09.00'da Marmaris Limanı'na yanaşacak ve 20.00'ye kadar ilçede kalacak. Gemide bulunan yaklaşık 3 bin 700 yolcu ve mürettebat, gün boyunca Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını ziyaret edecek.

İkinci büyük ziyaret ise 30 Haziran 2026 Salı günü olacak. MSC Divina, saat 07.00'de Marmaris Limanı'na giriş yapacak. Yaklaşık 5 bin yolcu ve mürettebat taşıyan dev kurvaziyer, saat 17.00'ye kadar limanda kalacak. Haftanın en yüksek yolcu kapasitesine sahip gemisi olan MSC Divina'nın ilçede ciddi bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Haftanın üçüncü kruvaziyeri ise 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Marmaris'e gelecek. Mein Schiff 5, saat 07.00 ile 18.00 arasında limanda bulunacak. Gemide yer alan yaklaşık 3 bin 500 yolcu ve mürettebat da Marmaris'in doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Üç kruvaziyer gemisinin peş peşe Marmaris'e gelmesiyle birlikte ilçe merkezinde alışveriş yapan turist sayısında önemli artış yaşanması bekleniyor. Özellikle Kapalı Çarşı, Marina bölgesi, Uzunyalı ve sahil hattındaki işletmelerin yoğunluk yaşayacağı tahmin edilirken, kurvaziyer turizminin ilçe ekonomisine canlılık kazandırması bekleniyor.

Vira Haber