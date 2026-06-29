Ordu'nun Deniz Turizmine Yeni Soluk

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kentin denizle bağını güçlendirmek ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla Ordu’ya kazandırdığı Şehit Necati Gürkaya Gemisi’nde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonun ardından gemi vatandaşların kullanımına sunuluyor. Yaz sezonunda vatandaşların vazgeçilmez rotalarından biri olacak gemi misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

2 Temmuz’dan itibaren hafta içi her gün 15.00 ile 18.00 saatlerinde tur düzenlenecek gemi Altınordu ilçesi Melet Limanı’ndan kalkışını yapacak. 1,5 saat sürecek turda vatandaşlar Ordu’yu denizden görme fırsatı yakalayacaklar.

Gemide binişler ise Ordum Kart ile yapılacak. Yetişkin 120 TL, öğrenci 60 TL, 65 yaş üzeri 50 TL olurken şehit yakını, gaziler, engelliler ve 0-6 yaş çocuklar bu hizmetten ücretsiz yaralanacak.

Öte yandan Şehit Necati Gürkaya Gemisi’nin yaz sezonunda hem Orduluların hem de kenti ziyaret eden turistlerin uğrak noktalarından biri olması bekleniyor.

Vira Haber