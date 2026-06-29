Dünya Denizciliğinin Yıldızı İstanbul’da, 7. Bosphorus Shipbrokers Dinner’da Parladı

Gemi Brokerleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen ve sektörün uluslararası vitrini niteliğini taşıyan dev organizasyon, büyük bir başarıyla tamamlandı.

Aylar öncesinden geceye titizlikle hazırlanan GBD Yönetim Kurulu; Başkan Onur Türkeş, Başkan Yardımcısı Serhan Özcan, Genel Sekreter Murat Hılkın, Sayman Ender Demirtabak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Öner Dandin, Yanay Germen, Nevzat Sonay Üler, Victoria Kıran, Engin Koçak, Eftihia Mesounte Tasimoglou, Fatma Berrak Çimen Türkeri ve Deniz Ergin'in ortak emeğiyle bu büyük vizyonu hayata geçirdi.

"Türk Brokerları Dünya Markası Olma Yolunda"

Gecenin açılışında katılımcılara hitap eden Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş, konuşmasında sektördeki birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti. Denizciliğin küresel gücünü vurgulayan Türkeş, Türk gemi brokerlerinin uluslararası pazarlardaki rolünün her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, Türk brokerlarının dünyada birer küresel marka haline gelmesi en büyük hedefimizdir. Bu güç ve beraberlikle ülkemizi deniz ticaretinin zirvesinde temsil etmeye devam edeceğiz mesajını verdi.

Küresel Riskler ve Uluslararası İş Birliği Vurgusu

Etkinlikte sahne alan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, konuşmasında küresel ölçekte artan jeopolitik risklerin deniz ticaretini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Kıran; bölgede ve dünyada barışı, istikrarı ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin denizcilik sektörü için her zamankinden daha kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Denizcilik sektöründe uzun yıllar emek vermiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da katıldığı etkinliğe, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ise gönderdiği özel video mesajla geceye bağlandı. Baylan, organizasyonun başarısına dair tebriklerini ve başarı dileklerini ileterek, kamu yönetiminin sektöre olan sarsılmaz desteğini tüm katılımcılarla paylaştı. GBD Yönetimi, geceye olan kıymetli destekleri ve vizyoner hitapları için hem Tamer Kıran'a hem de Ünal Baylan'a en içten teşekkürlerini sundu.

Sponsorlara Teşekkür ve Ayhan Sicimoğlu ile Muhteşem Final

Türk denizciliğinin uluslararası vitrinini taçlandıran bu dev organizasyona destek veren paydaşlar da unutulmadı. Başta Onursal Sponsor İMEAK Deniz Ticaret Odası olmak üzere; Platin, Altın, Gümüş, Bronz ve Dijital Medya sponsorlarına değerli katkıları ve sarsılmaz güvenleri için sonsuz şükranlar sunuldu. Ayrıca, derneği hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli üyelerin bu etkinliğin bugünlere gelmesindeki büyük emekleri özellikle vurgulandı.

Gecenin finalinde ise sahne alan ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu, sergilediği muhteşem performans ve enerjik şovuyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Denizcilik camiasının ruhuna yakışan coşkulu konser, davetlilerden büyük beğeni topladı.