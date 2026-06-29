Kabotajın 100. Yılında Denizlerde Milli Egemenlikten Küresel Denizcilik Vizyonuna

Bu tarihi düzenleme yalnızca kıyılarımız arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin millîleştirilmesinin değil; aynı zamanda Türk denizcisinin, Türk girişimcisinin ve Türk denizcilik sektörünün kendi ayakları üzerinde yükselmesinin de miladı olmuştur.

Bugün Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yılını kutlarken görüyoruz ki, o gün atılan adım yalnızca hukuksal bir düzenleme olarak değil, aynı zamanda Türk denizciliğinin gelecek yüzyılını şekillendiren stratejik bir vizyonun ilanı olarak da anlamlı bir karardır. .

Bu bir asırlık süre zarfında Türk denizciliği büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Bir dönem yalnızca kıyısal taşımacılık kapasitesiyle değerlendirilen sektörümüz; bugün uluslararası gemi işletmeciliği, koster taşımacılığı, tersanecilik, gemi bakım-onarım faaliyetleri, yat-süperyat inşası, marina işletmeciliği, deniz turizmi, kruvaziyer faaliyetleri, teknik yönetim, klas ve bayrak denetimleri, lojistik hizmetler ve denizcilik eğitimi gibi çok geniş bir ekosisteme dönüşmüştür.

Özellikle son yıllarda Türk denizciliğinde yaşanan gelişmeler, Kabotaj Kanunu ile başlayan milli denizcilik vizyonunun ne kadar sağlam ve doğru bir temele dayandığını açıkça göstermektedir.

KOSDER olarak temsil ettiğimiz Türk koster filosu da bu başarının önemli yapı taşlarından biridir. Bölgesel ticaretin taşıyıcısı olan kosterlerimiz, limanlarımızı, sanayimizi ve dış ticaretimizi birbirine bağlayan kritik bir misyon yürütmektedir. Bugün ülkemizin dış ticaretinde ve liman operasyonlarında üstlendiği rol ile koster taşımacılığı, Kabotaj ruhunun ekonomik hayattaki en somut yansımalarından biri olmaya devam etmektedir.

Her sektörde olduğu gibi; gelişmeyi sağlayan bir faktör olan rekabetin ölçütü, denizcilikte yalnızca gemi sahibi olmak değildir. Yeni kurallarla şekillenen bu dönemde başarılı olabilmek; güçlü eğitim altyapısı, sektörel-akademik iş birlikleri, hukuki standartların optimizasyonu, operasyon ve teknik disiplinlerin uyumlu çalışabilmesi, uluslararası standartlarla uyumlu düzenlemeler, dijitalleşme ve inovasyona yatırım, nitelikli insan kaynağının korunmasında sürdürülebilirlik ve Türk denizciliğinin dünyada etkin şekilde tanıtılmasıyla mümkün olacaktır.

Kabotaj Kanunu'nun ilanında ikinci yüzyıla girerken, hedefimiz yalnızca denizlerdeki haklarımızı korumak değil; Ülkemizi denizcilik standartlarını belirleyen, deniz ticaretine yön veren, yatçılıkta, tersanecilikte, deniz turizminde ve taşımacılıkta küresel ölçekte söz sahibi bir ülke hâline getirmektir.

Çünkü bugün elde ettiğimiz başarıların temelleri, 100 yıl önce Kabotaj Kanunu ile atılmıştır. Bundan sonraki görevimiz ise bu mirası koruyarak daha ileriye taşımak, Mavi Vatan'da sadece var olan değil, değer üreten ve liderlik eden bir denizcilik ülkesi olmaktır.

Kabotaj Kanunu'nun 100. yılını kutlarken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, Türk denizciliğinin tüm paydaşlarının Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum.

Vira Haber