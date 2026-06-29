TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası Tamamlandı

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının sponsorluğunda ve TAYK iş birliğiyle düzenlenen TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası, yelken tutkunlarını TAYK İstanbul Trofesi'nin 5. ayağında bir araya getirdi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Boğazı'nda düzenlendi.

I SEA CLIMATE CHANGE projesinin 2. Yıl Bilimsel Raporu, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından paylaşıldı. Raporda, Türkiye denizlerinde iklim değişikliğinin rüzgâr ve deniz suyu sıcaklıkları üzerindeki etkileri bilimsel verilerle ortaya konuldu.

Ülkede yelken sporunun yaygınlaştırılması, doğayla iç içe bir yaşam tarzının teşvik edilmesi ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda, IRC sınıfındaki yelkenliler Boğaz'ın zorlu parkurunda mücadele etti. Aralarında Borusan Sailing Takımı'nın da bulunduğu yaklaşık 40 tekne, rüzgâra karşı ustalıklarını sergileyerek kıyasıya yarıştı.

Etkinlik kapsamında Setur Kalamış Marina'da gün boyunca çeşitli etkinlikler ve paneller gerçekleştirildi. Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen I SEA CLIMATE CHANGE projesinin ikinci yıl raporu ile bu yıl hazırlanan Atık Rehberi katılımcılarla paylaşıldı.

Yarışların ardından dereceye giren ekiplere kupaları, Setur Kalamış Marina'da düzenlenen törenle takdim edildi.

Organizasyon kapsamında ziyaretçiler, etkinlik alanında sergilenen BMW modellerini yakından inceleme fırsatı buldu. Yeni BMW iX3, BMW X5 ve BMW X1 modellerinin sergilendiği etkinlikte, katılımcılar Yeni BMW iX3 ve BMW X5 modellerini test etme imkânı da elde etti.

Vira Haber