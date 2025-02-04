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  3. Didim'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Gözaltı
Didim'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Gözaltı

Didim'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 1 Gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 7’si çocuk 20 göçmen yakalandı, olayda 1 kişi gözaltına alındı.

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Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-310) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı. Teknede bulunan 1 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Vira Haber


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