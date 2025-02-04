Marmara'da Deniz Ulaşımına Poyraz Engeli

Fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte Tekirdağ'da balıkçılar denize açılmak yerine teknelerini limana çekti. Açık denizde bulunan uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler ise Tekirdağ açıklarına demirleyerek hava şartlarının düzelmesini beklemeye başladı. Şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, bölgede hava şartlarının ilerleyen saatlerde etkisini sürdüreceği belirtildi.

Vira Haber