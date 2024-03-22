Didim’de Balıkçılar Bilgilendirildi
Aydın’ın Didim ilçesinde balıkçılar kontrol edilerek su avcılığı kanunu hakkında bilgilendirildi.
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Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle denizde gerçekleştirdiğimiz denetimde muhtelif balıkçılar kontrol edilerek belge ve ürün kontrolü yapıldı. 5/1 numaralı Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ ve 5/2 numaralı Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Didim, Balık, Balıkçılar
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