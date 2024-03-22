Türkiye’de Su Tüketiminin Yüzde 77’si Tarımda Kullanılıyor

Suyun hayatî önemi, su kıtlığı ve bilinçli su tüketiminin sağlanması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen panel, Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çiğdem Kara’nın moderatörlüğünde yapıldı. Konuşmasında, ülkemizin susuzluk tehdidiyle karşı karşıya kalma ihtimalini vurgulayan Çiğdem Kara, Türkiye’de su tüketiminin yüzde 77’sinin tarımda kullanıldığını belirterek, su kaynaklarının verimliliğinin arttırılması için gerekli olan farkındalık çalışmalarına dikkat çekti.

Panele, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu, Türkiye’de ve İstanbul’da su kaynaklarının korunması ve su kıtlığının önlenmesiyle ilgili önemli veriler paylaştı. Suyun israf edilmeden kullanılmasının sağlanabilmesi için ilk önce toplumun bilinçlenmesinin gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu, su tüketimiyle ilgili herkese büyük görevler düştüğünü belirtti. İstanbul’da 15 milyondan fazla nüfusa su hizmeti verildiğini ifade eden Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu, bu kapsamda tatlı su kullanımının sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, su tasarrufunun önemine dair bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden konuşmacı olarak katılan Onur Akbulut ise, “gıda üretiminde su” konusu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Su ve besinlerle bulaşan hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenlerden bahseden Onur Akbulut, tükettiğimiz gıdaların son kullanma tarihlerinin önemine de dikkat çekti. Ayrıca gıda hijyen yönetmeliği ve tüketici haklarıyla da ilgili bilgilendirmeler yapan Onur Akbulut, tükettiğimiz gıda ürünlerinin tazeliği ve hijyeni hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptı. Özellikle satın alınan ürünlerle ilgili üzerlerinde bulunan “katkısız, koruyucusuz ve yüzde 100 organik” gibi ibarelerin güvenirliliğinin sorgulanması gerektiğini dile getirerek, etiket içeriklerinin dikkatli okunması gerektiğini vurguladı.

“Suyun yaşamın vazgeçilmezi” olduğu bir kez daha vurgulanan panelde, su kıtlığına dikkat çeken ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan video içerikleri de izletildi. Panelin sonunda katılımcılara, suyun akış yoğunluğunu azaltarak su tasarrufu sağlamaya yarayan “perlatör” aparatı ile ajanda hediye edildi.

Vira Haber