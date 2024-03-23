İMEAK DTO Aliağa’dan İftar Programı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği iftar yemeği programı Aliağa Radisson Otel’de gerçekleşti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın da katıldığı programa ilgi oldukça yoğundu. Katılımcılar ezanın okunmasının ardından dualar ile oruçlarını açtı.

Düzenlenen iftar yemeğine; İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İzmir Konak Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Şenol Çeliker, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Foça İlçe Emniyet Müdürü Ergül Çetin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Sahil Güvenlik TCSG-61 Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Yarbay Emrah Kadir Çakır, Aliağa Deniz Polis Şube Müdürü Kadir Sonocak, Aliağa Gümrük Müdürü Mehmet Salih Arık, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Başkanı Kamil Önal, İMEAK DTO Aliağa Şube Meclis Başkanı İsmail Önal, Aliağa İlçe kurum müdürleri, Siyasi Parti il ve ilçe Başkanları ve Belediye Meclis üyeleri, liman başkanları, İzmir ve Aliağa gümrük kaçakçılık ve muhafaza bölge amirleri, İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Aliağa STK Yönetim Kurulu Başkanları, İMEAK DTO Aliağa Şube Üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konukları kapıda karşılayan ve yemek süresince yakından ilgilenen İMEAK DTO Aliağa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, “Sektör olarak bir sofrada buluşmanın verdiği mutluluk ve huzuru içerisindeyiz. Davetimize katılan herkese çok teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlarda birlikte olmayı diliyorum.’’ Dedi.

İftar yemeği, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Vira Haber