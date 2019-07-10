Didim'den Yunan adalarına feribot seferi

Aydın’ın Didim ilçesinden, Yunanistan’ın Kos Adası’na feribot seferleri başladı. Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Didim Marina’dan her hafta Salı günü Yunanistan’ın Kos Adas’ına feribot seferlerin düzenli olarak başladığını, deniz yolculuğun ise 1 saat 10 dakika sürdüğünü ifade etti.

Didim’in yıllardır özlemini çektiği Kos seferleri 9 Temmuz 2019 itibariyle Fahri Kaptan 5 feribotu 51 yolcu ile başladığını belirten Şentürk, önümüzdeki dönem içerisin komşu adalardan Leros ve Samos adalarına da seferlerin düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kos seferlerini düzenleyen Cine Tour firma sahibi Atilla Kılınç, sefer yolcuların pasaport sahibi olması gerektiğini, Kos Adası’nda kapı vizesi alarak gezerken yeşil pasaport sahipleri ise vizesiz bir şekilde adada gezebilecekleri belirtti.

Vira Haber