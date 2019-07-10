DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 2011 yılında Türkiye’nin ilk Deniz Eğitim Kampı’nı hayata geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 800 kişiyle buluşan TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı, bu yıl 15 - 19 Temmuz tarihleri arasında “Sıfır Atık Mavi’ye söz ver. Tek kullanımlık plastiğe dur de!” sloganıyla Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası ev sahipliğinde, Zeytin Çekirdekleri Derneği, Rahmi M. Koç Müzesi, Setur Marinas ve Decathlon’un katkılarıyla gerçekleşecek.TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kamp’nda çocuklara üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizleri, kıyı alanlarını ve su kaynaklarını korumanın önemi, yok olma tehdidi altındaki kıyıların aslında “Mavi Karbon” emilimi bakımından ne kadar önemli bölgeler olduğu aktarılacak. Kamp sonunda küçük kampçıların denizlerin ve çevrenin temiz tutulaması konusunda sorumluluklarını öğrenerek farkındalığı artmış bireyler olması hedefleniyor. Çoğunlukla denizel konuların işleneceği kamp süresince, çocuklar kumsal ve denizle temas halinde olacak, tekneyle Ayvalık kıyılarını keşfedecek, kendi plankton kepçeleri ile yakaladıkları planktonları inceleme fırsatı bulacak, deniz ve doğa ile iç içe yaşamanın güzelliğinin farkına varacak. Her gün birbirinden farklı atölyelerle atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemini, kumsaldaki atıkların deniz canlıları ve insan yaşamına etkilerini ve deniz eksosistemini öğrenirken aynı zamanda el becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Kampta bu yıl çocuklar ilk defa Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’ni ziyaret ederek, kodlama ve robotik konularında da bilgi sahibi olabilecek. Tüm bunların yanı sıra çeşitli tanışma-kaynaşma oyunları ile birbirilerini tanıyarak ekip ruhunu kavrayacak, kültür gezileri, atölye çalışmaları, yüzme-dalış organizasyonu ve kapanış gösterisi gibi etkinliklerle unutamayacakları bir kamp macerasını deneyimleyecek. 8. Masmavi Deniz Eğitim Kampı, Zeytin Çekirdekleri Derneği Koro Ekibi’nin de sahne alacağı gösteri ve eğlence dolu kapanış gecesiyle sonra erecek.

Vira Haber