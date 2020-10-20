İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Dikkat! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

A+A-

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusu ile İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri seviyesinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

vira-haber.png

Vira Haber

Bu haber toplam 44 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.