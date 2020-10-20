Dünya Rekoru Kırıldı

CMA CGM Jacques Saade 12 Ekim'de Singapur'dan ayrılırken taşıdığı 20.723 TEU miktarında konteyner ile yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu rakam geminin nominal maksimum kapasitesi olan 23.112 TEU'nun yaklaşık yüzde 10 altındaydı.

Son dünya rekoru ise HMM Algeciras'ın 19.621 TEU'luk kargo ile Yantian'dan ayrıldığı Mayıs ayında kırılmıştı. Algeciras, yaklaşık 24.000 TEU nominal kapasite ile CMA CGM Jacques Saade ve MSC Gulsun'u geride bırakarak dünyanın en büyük konteyner gemisi unvanına sahip olmuştu.

Geçen ay Şangay'da hizmete giren CMA CGM Jacques Saade, adını 1978'de Compagnie Maritime d’Affrètement'i (CMA) kuran ve onu dünyanın en büyük dördüncü okyanus aşırı nakliye şirketi haline getiren Fransız-Lübnanlı bir işadamı olan Jacques Saade'den alıyor.

CMA CGM'nin yeni gemileri, LNG ile çalışan ilk ULCV tipi konteyner gemileridir Ayrıca Jacques Saade'nin, LNG çift yakıtlı ve LNG taşıyıcı nakliye hatlarını geliştirmek için çalışan China State Shipbuilding Corporation (CSSC) tarafından inşa edilen en büyük LNG yakıtlı kargo gemileri arasında olduğu biliniyor.

Vira Haber