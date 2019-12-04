Dilovası’nda kimyasal tank isyanı!

Dilovası’nda bulunan Altıntel Limanı kapasite artışına gidiyor. Bölgeye çok sayıda kimyasal tank yapılacak. Tanklar ile ilgili bölge sakinleri toplantıda bir araya gelecek

Dilovası’nda bulunan Altıntel Limanı kapasite artışına gidiyor. Limana, 20 adet petrol ve petrol türevi sıvı kimyasal madde depolama tankı yapılacak. Halihazırda Altıntel Limanı'ndan bulunan 63 adet tanka, 23 bin 500 metreküp kapasiteli 20 tane daha ek tank yapılacak. Proje tamamlanınca liman, 83 tank kapasiteli bir bölge haline gelecek. 45 milyon liraya mal olacak olan proje ile ilgili hazırlanan proje ile ilgili ÇED süreci başlatıldı. Şimdi de ÇED sürecine halkın katılımı toplantı düzenlenecek. Toplantı, 5 Aralık günü saat 10:00’da Dilovası Belediyesi hizmet binasında yapılacak. Bölge sakinleri ise bölgenin kimyasal tanklarla doldurulmasına karşı. Kimyasal tankların yapılması istenen Adatepe bölgesinin ise sosyal alan olarak düzenlenip, sanayiye kapatılması isteniyor.

TOPLANTIYA ÇAĞRI

5 Aralık günü (Yarın) yapılacak olan toplattı için çağrı yapıldı. Yapılan çağrı şöyle; “Dilovası Adatepe Mahallemizin doğal yapısını kimyasal depolama tanklarını koymak sureti ile harap eden firma Adatepe' ye yeniden kimyasal depolama tankları inşa edebilmek için ÇED başvurusunda bulunmuştur. Sanayi içerisinde doğal yapısı ile kendine münhasır özellikler taşıyan bu alanın ya mevcut yapısı ile korunması ya da o alanın sosyal alan olarak düzenlenip, sanayiye kapatılması ve bilhassa o kısmı istila eden sanayiciler tarafından Adatepe'nin kalan kısmının halkın istediği düzeye getirilmesi hem vicdani hem de ahlaki bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi adına yeni kimyasal tank depolama alanlarına müsaade edilmemesi için Dilovası Belediye Başkanlığı ve Kocaeli Valiliği üstüne düşen bu vicdani ve ahlâkî gerekliliği yerine getirmek için gerekli adımları atmalıdır. Bu duygu ve düşünceler ile dernek olarak değil tank yapımı bu saatten sonra bir çivi dahi çakılmamalı diyor saygılarımızı sunuyor İlçe halkımızı demokratik tepkilerini göstermek için toplantıya davet ediyoruz.”

Vira Haber