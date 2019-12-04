TURMEPA herkesi gönüllü olmaya çağırıyor

Dünya Gönüllüler Günü, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) koordinasyonunda 1985’ten bu yana her yıl 5 Aralık’ta 136 ülkede kutlanıyor. TURMEPA’nın da her yıl geniş gönüllü katılımıyla kutladığı Dünya Gönüllüler Günü’nün bu yılki teması “Herkes için Gönüllülük”.

TURMEPA, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde 14 il ve 7 ülkede 8 bini aşkın gönüllüsüyle uluslararası mesajlarını Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Van kıyılarından, aynı anda sosyal medya üzerinden paylaşıyor! TURMEPA Gönüllüleri, “Denizler Yaşasın Diye, Önce Gönüllüler Harekete Geçer!” diyor ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 14. Madde Sudaki Yaşamı ilke edinerek herkesi gönüllü olmaya davet ediyor.

Dünya Gönüllüler Günü, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) koordinasyonunda 1985’ten bu yana her yıl 5 Aralık’ta 136 ülkede kutlanıyor. TURMEPA’nın da her yıl geniş gönüllü katılımıyla kutladığı Dünya Gönüllüler Günü’nün bu yılki teması “Herkes için Gönüllülük”. TURMEPA, bu tema çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 2030’a kadar yerine getirmede ülke STK’ları olarak birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor. Gönüllülük çalışmalarının temelinde ulusal gönüllülük ruhunu bulmayı ve ortaya çıkan bu ruhu güçlendirerek dünya gönüllüleri kazanmayı amaçlıyor. Bu amaçla Dünya Gönüllüler Günü’nü sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere duyurmayı hedefleyen TURMEPA, ülke genelinde tüm gönüllüleri ile mesajlarını 5 Aralık Perşembe günü paylaşıma sunacak. Eş zamanlı olarak Marmara, Ege ve Karadeniz üzerinden gönüllüler sosyal medya hesaplarından Dünya Gönüllüler Günü mesajlarını paylaşacak.

TURMEPA, Dünya Gönüllüler Günü kutlamasını ise 7 Aralık Cumartesi günü Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirecek. TURMEPA Gönüllüleri Bilgi Üniversitesi etkinlik çadırında buluşarak, “Denizler Yaşasın Diye, Önce Gönüllüler Harekete Geçer”, “Herkes için Gönüllülük” mesajı verecek. TURMEPA bu sebeple tüm gönüllülerini sürdürülebilirlik, hayat boyu öğrenim ve deniz ekosistemine duyarlılık İçin 7 Aralık’ta kampüse çağırıyor. Dünya Gönüllüler Günü kutlamasına Haluk Polat Vokal Projects Topluluğu da TURMEPA Gönüllüleri için hazırlayacağı özel performans ile katılacak.

Vira Haber