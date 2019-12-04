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Korsanlar Nijerya’da petrol tankerini kaçırdı

Korsanlar Nijerya’da petrol tankerini kaçırdı

Nijerya’da  korsanlar Hong Kong bayraklı “Nave Constellation” isimli tankere saldırdı.  Olay sonrası korsanların kaçırdığı 1'i Türk, 19 mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Batı Afrika ülkesi Nijerya’da deniz haydutları 330 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki “Nave Constellation” isimli tankere saldırdı. Olay, Bonny Offshore Terminali’nin 66 deniz mili güneyinde meydana geldi.

 2010 yılında inşa edilen Hong Kong bayraklı tankere yapılan saldırı sonrası korsanların 1'i Türk 19 mürettebatı kaçırıldığı bildirildi.

Kaçırılan gemi personellerinden 18'inin Hindistan, 1'inin ise Türk olduğu öğrenildi.

330 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki gemiden kaçırılan denizcilerin kurtarılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Tankerin özellikleri

IMO: 9515929

MMSI: 477786700

Call Sign: VRHA4

Flag: Hong Kong [HK]

AIS Vessel Type: Tanker

Gross Tonnage: 157039

Deadweight: 296988 t

Length Overall x Breadth Extreme: 330m × 60m

Year Built: 2010

Vira Haber

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