Korsanlar Nijerya’da petrol tankerini kaçırdı
Nijerya’da korsanlar Hong Kong bayraklı “Nave Constellation” isimli tankere saldırdı. Olay sonrası korsanların kaçırdığı 1'i Türk, 19 mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya’da deniz haydutları 330 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki “Nave Constellation” isimli tankere saldırdı. Olay, Bonny Offshore Terminali’nin 66 deniz mili güneyinde meydana geldi.
2010 yılında inşa edilen Hong Kong bayraklı tankere yapılan saldırı sonrası korsanların 1'i Türk 19 mürettebatı kaçırıldığı bildirildi.
Kaçırılan gemi personellerinden 18'inin Hindistan, 1'inin ise Türk olduğu öğrenildi.
330 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki gemiden kaçırılan denizcilerin kurtarılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Tankerin özellikleri
IMO: 9515929
MMSI: 477786700
Call Sign: VRHA4
Flag: Hong Kong [HK]
AIS Vessel Type: Tanker
Gross Tonnage: 157039
Deadweight: 296988 t
Length Overall x Breadth Extreme: 330m × 60m
Year Built: 2010
Vira Haber
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