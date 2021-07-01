Dip Temizliği İçin Dalıp Denizden Ahşap Kapı Çıkardılar

Muratpaşa Belediyesi, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla falez bandında bulunan mavi bayraklı plajlarından Erenkuş’ta deniz dibi temizliği yaptı. Deniz dibi temizliği için günün erken saatlerinde dalgıçlar, Erenkuş Falez Plajı’nın bulunduğu koya geldi. Deniz polisinin de eşlik ettiği dalgıçlar, karada tüplerinin basınçlarını ölçtü, hortumları kontrol etti ve hazırlıklarını tamamlayarak kendilerini Akdeniz’in sularına bıraktı. Yaklaşık 1 saat süren dalış boyunca, dalgıçlar deniz dibinden şişe, ambalaj atıkları topladı. Dalgıçlar, masmavi sulardan ahşap kapı dahi çıkardı.

Dalışın tamamlanmasının ardından, aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi çalışanı olan dalgıç Behice Yetgin, Muratpaşa Belediyesinin falez bandında bugün 5 mavi bayraklı falez plajına sahip olduğuna dikkat çekti. Mavi bayrağın uluslararası standartta bir çevre olduğunu belirten Yetgin, her 1 Temmuz’da bu plajlarda deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi. Denizin altında gördükleri manzaranın iç karartıcı olmadığını söyleyen Yetgin, “Umduğumuzdan daha temiz. Beklediğimiz kadar kirlilik yok. Olanı da biz çıkardık zaten” dedi.

Vira Haber