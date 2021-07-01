DEFMED’ten Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Orçun Erbayraktar'ın mesajı şu şekilde:

"Türk denizciliğinin bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik güvencesi kabotaj hakkımızı elde ettiğimiz gün olan 1 Temmuz 1926’nın 95. yılında Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı karşılamanın tarifsiz kıvanç ve sevincini yaşıyoruz.

Yüzyıllardır denizlere hâkim olan medeniyetimizin ve fedakâr denizcilerimizin bizlere yaşattığı tarifsiz bir gurur olan Kabotaj hakkı, Türk denizciliğinin tacı ve her ne pahasına olursa olsun korunması gereken kalesidir.

Bizler denizciler olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Kabotaj hakkımızı ulusal ve uluslararası egemenliğimizin güvencesi olarak benimsiyor ve tüm denizcilik iş kollarında bu güvencenin korunması ilkesi etrafında hizmet üretiyoruz.

Türk denizciliğinin milli meselesi olan Kabotaj hakkının kazanılmasında katkısı olan başta Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Emir Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Turgut Reis'ten Umur Bey'e, Seydi Ali Reis'e, Kurtuluş Savaşımızın denizci kahramanları Deniz Yüzbaşı Adil Bey’e Gamsız Hasan Bey'e, Ertuğrul Firkateynindeki kahramanlarımızdan Dumlupınar Denizaltısındaki Mehmetçiklerimize kadar isimlerini Türk denizciliğine yazdırmış olan tüm deniz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Vira Haber