'Kabotajda Taşımacılığımızı Desteklemeye Devam Edeceğiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul'da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yıl dönümünde başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ettiklerini belirterek, "Bürokrasinin azaltılması, mevzuatın daha yalın hale getirilmesi ve deniz ticaretinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmalarımız bu kapsamda devam ediyor" dedi. Karaismailoğlu, denizyolu taşımacılığının hava yoluna göre 22 kat, karayoluna göre 7 kat, demiryolu taşımacılığına göre 3,5 kat daha ekonomik olduğunu belirterek, "Ayrıca çok büyük miktardaki yüklerin bir seferde ve güvenli olarak taşınması, deniz taşımacılığını diğer taşımacılık türlerine göre avantajlı hale getirmektedir. Ülkemizi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci büyük Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya çıkardık, hava yoluyla dünyada en çok destinasyona uçan ülke olduk. 2003 yılında Türk Sahipli Deniz Ticareti Filosu 8,9 milyon dedveyt ton ile dünyada 17. sırada yer alırken, Ocak 2021 itibariyle de 28,9 milyon dedveyt ton ile 15. sıraya yükseldi" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINDA YER ALMA HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA DENİZCİLİK SEKTÖRÜ OLMAZSA OLMAZDIR"

Küresel salgınla birlikte denizciliğin öneminin tekrar anlaşıldığını aktaran Karaismailoğlu, salgın süresince uluslararası deniz taşımacılığında alınan önlemlere verdikleri desteklerden bahsetti. Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda denizcilik sektörü olmazsa olmazdır. Bu nedenle, denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz. Tabi ki sadece denizcilik sektörü ile sınırlandırmadığımız, ulaşımın her alanındaki yatırımlarla ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DENİZ YOLUNUN DIŞ TİCARETİMİZDEKİ PAYI 216 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın 2003'ten bu yana başta denizcilik olmak üzere ulaşım ve altyapıda hayata geçirdiği yatırımlardan bahsetti. Türkiye'yi dünyanın yeni lojistik gücü yapmak için dev projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 200 kilometrenin üzerine, otoyol ağını ise 3 bin 532 kilometreye çıkardıklarını bildirdi. Karaismaloğlu, Türkiye'nin dış ticareti içindeki deniz yolunun payının 57 milyar dolardan 216 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Dijital devrim diye tanımladığımız dijitalleşmeyle birlikte deniz ticaretimize yönelik iş ve işlemlerin birçoğunun elektronik ortama taşınmasına büyük önem veriyoruz. Bürokrasinin azaltılması, mevzuatın daha yalın hale getirilmesi ve deniz ticaretinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmalarımız bu kapsamda devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"KANAL İSTANBUL İLE ULAŞIM SEKTÖRÜNDE YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI ARALIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, tüm dünya denizcilerini yakından ilgilendirecek Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin hafta sonu atıldığını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanal İstanbul ile aslında ulaşım sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Bu proje, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen ticari yönelimler ve gerek ülkemizin gerekse dünyanın ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir"

Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması, toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlarıyla Kanal İstanbul'un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz. Ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacak. Geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile aslında ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Türkiye denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek, rekabet gücünü yükselterek sektörde dünyanın önde gelen ülkelerinden olacaktır." ifadelerini kullandı.

"DENİZCİLİĞİN HER ALANINDA ARTIK BİZ DE VARIZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye'nin denizcilikte yakaladığı ilerlemeye değinerek, "Artık kıyılarımızdaki limanlarla dünyaya başlaıyor, modern tersanelerimizde ürettiğimiz gemilerle deniz gücümüze güç katıyoruz. Gemi inşa sanayisinde, balıkçılıkta, deniz taşımacılığında, deniz turizminde, liman işletmeciliğinde ve daha birçok denizcilik alanında 'biz de varız' diyoruz." diye konuştu. Yerlikaya, "Gemi inşa sanayisinde, balıkçılıkta, deniz taşımacılığında, deniz turizminde, liman işletmeciliğinde ve daha birçok denizcilik alanında 'biz de varız' diyoruz. Türkiye'nin kalkınma tarihinde yepyeni bir sayfa açıldı. Kanal İstanbul. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bismillah diyerek, denizlerimizdeki hakimiyetimizi pekiştirecek asrın rüya projesi Kanal İstanbul'a Sazlıdere Köprüsü ile geçen hafta ilk kazma vuruldu. Hayırlı olsun. Büyük denizci ecdadımızın manevi miraslarından aldığımız güçle, büyük Türkiye gemisi, rotasına tam yol devam edecek. Hiçbir fırtına, bu rotayı değiştirmeye muvaffak olamayacak" diye konuştu.

Vira Haber