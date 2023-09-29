Diş Hekimliği Eğitimi ve Üniversite Rehberi
Diş Hekimliği Eğitimi Nedir?
Diş Hekimliği eğitimi, ağız ve diş sağlığı konularında uzmanlaşmayı hedefleyen bir tıp dalıdır. Üniversitelerin 5 yıllık eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesi'nden başarıyla mezun olmak gerekir. Bu eğitim programı, öğrencilere diş hastalıklarının teşhisini koyma, tedavi etme ve önleme konularında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırır. Diş hekimliği eğitimi, genellikle lisans düzeyinde verilir ve öğrencilere temel tıp bilimleri, diş anatomisi, periodontoloji, pedodonti, ortodonti ve estetik diş hekimliği gibi konuları içeren geniş bir müfredat sunar.
Bu eğitim programının bir parçası olarak, öğrenciler teorik derslerin yanı sıra klinik uygulamalar da yaparlar. Hasta tedavisi ve pratik deneyim, diş hekimliği öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, etik kurallar, hasta ile iletişim ve diş sağlığının korunması gibi konular da bu eğitim programının önemli bir parçasıdır.
Diş hekimleri genellikle özel pratisyen kliniklerde veya hastanelerde çalışabilirler. Ayrıca araştırma, eğitim ve kamu sağlığı alanlarında da kariyer fırsatları bulunmaktadır.
Diş Hekimliği Eğitimi İçin Gerekli Şartlar
- Diş hekimleri, hastalarıyla etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Hasta sorunlarını anlamak, tedavi seçeneklerini açıklamak ve endişeleri gidermek için iyi iletişim becerileri önemlidir.
- Hasta tedavileri bazen uzun sürebilir ve hasta rahatsızlık yaşayabilir. Bu nedenle sabır ve empati, hastaların güvenini kazanmak ve onlara destek olmak için önemlidir.
- Çok küçük ve dar bir alanda aletler ile çalışabilecek el becerisine sahip olmalıdır.
- Diş hekimleri, bazen zorlu hastalarla veya acil durumlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle stres yönetimi becerileri geliştirmek önemlidir.
- Mesleki etik kurallara uymalı ve hastalarının gizliliğini ve haklarını korumalıdır.
- Tıp ve diş hekimliği alanları sürekli olarak gelişiyor. Bu nedenle diş hekimleri, sürekli öğrenmeye ve yeni tedavi yöntemlerini takip etmeye istekli olmalıdır.
- Diş hekimliği programlarına kabul için üniversite giriş sınavlarına girilmesi ve belirli bir sıralamaya sahip olunması gerekir.
Diş Hekimliği Kaç Sıralamayla Alıyor?
Diş hekimliği sıralaması adaylar tarafından oldukça merak edilen bir konu. İşte
Diş Hekimliği en iyi 10 üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları:
Üniversite
Bölüm
Taban Puanı
Başarı Sırası
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
519,52985
5889
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği (İngilizce)
505,33035
12520
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Diş Hekimliği (Burslu)
503,06609
13800
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
497,40744
17354
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Diş Hekimliği (Burslu)
495,03402
18928
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Diş Hekimliği (Burslu)
493,98163
19624
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
493,2503
20116
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
492,89026
20370
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
492,33145
20774
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
491,45747
21372
Diş Hekimliği taban puanları ve en düşük başarı sıralamasına sahip 10 devlet üniversitesi:
Üniversite
Bölüm
Taban Puanı
Başarı Sırası
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
476,1244
32843
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
476,09514
32871
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
475,83469
33079
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
475,70925
33190
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
475,36207
33468
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
475,2527
33541
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
474,95238
33793
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği
474,58862
34048
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
473,67958
34769
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