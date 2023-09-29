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Diş Hekimliği Eğitimi ve Üniversite Rehberi

Diş Hekimliği Eğitimi ve Üniversite Rehberi

Diş Hekimliği Eğitimi Nedir?

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Diş Hekimliği eğitimi, ağız ve diş sağlığı konularında uzmanlaşmayı hedefleyen bir tıp dalıdır. Üniversitelerin 5 yıllık eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesi'nden başarıyla mezun olmak gerekir. Bu eğitim programı, öğrencilere diş hastalıklarının teşhisini koyma, tedavi etme ve önleme konularında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırır. Diş hekimliği eğitimi, genellikle lisans düzeyinde verilir ve öğrencilere temel tıp bilimleri, diş anatomisi, periodontoloji, pedodonti, ortodonti ve estetik diş hekimliği gibi konuları içeren geniş bir müfredat sunar.

Bu eğitim programının bir parçası olarak, öğrenciler teorik derslerin yanı sıra klinik uygulamalar da yaparlar. Hasta tedavisi ve pratik deneyim, diş hekimliği öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, etik kurallar, hasta ile iletişim ve diş sağlığının korunması gibi konular da bu eğitim programının önemli bir parçasıdır.

Diş hekimleri genellikle özel pratisyen kliniklerde veya hastanelerde çalışabilirler. Ayrıca araştırma, eğitim ve kamu sağlığı alanlarında da kariyer fırsatları bulunmaktadır.

Diş Hekimliği Eğitimi İçin Gerekli Şartlar

  • Diş hekimleri, hastalarıyla etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Hasta sorunlarını anlamak, tedavi seçeneklerini açıklamak ve endişeleri gidermek için iyi iletişim becerileri önemlidir.

 

  • Hasta tedavileri bazen uzun sürebilir ve hasta rahatsızlık yaşayabilir. Bu nedenle sabır ve empati, hastaların güvenini kazanmak ve onlara destek olmak için önemlidir.
     
  • Çok küçük ve dar bir alanda aletler ile çalışabilecek el becerisine sahip olmalıdır.
     
  • Diş hekimleri, bazen zorlu hastalarla veya acil durumlarla karşılaşabilirler. Bu nedenle stres yönetimi becerileri geliştirmek önemlidir.
     
  • Mesleki etik kurallara uymalı ve hastalarının gizliliğini ve haklarını korumalıdır.
     
  • Tıp ve diş hekimliği alanları sürekli olarak gelişiyor. Bu nedenle diş hekimleri, sürekli öğrenmeye ve yeni tedavi yöntemlerini takip etmeye istekli olmalıdır.
     
  • Diş hekimliği programlarına kabul için üniversite giriş sınavlarına girilmesi ve belirli bir sıralamaya sahip olunması gerekir.

Diş Hekimliği Kaç Sıralamayla Alıyor?

Diş hekimliği sıralaması adaylar tarafından oldukça merak edilen bir konu. İşte

Diş Hekimliği en iyi 10 üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları:

Üniversite

Bölüm

Taban Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

519,52985

5889

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği (İngilizce)

505,33035

12520

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diş Hekimliği (Burslu)

503,06609

13800

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

497,40744

17354

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diş Hekimliği (Burslu)

495,03402

18928

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diş Hekimliği (Burslu)

493,98163

19624

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

493,2503

20116

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

492,89026

20370

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

492,33145

20774

EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

491,45747

21372

 

 

Diş Hekimliği taban puanları ve en düşük başarı sıralamasına sahip 10 devlet üniversitesi:

Üniversite

Bölüm

Taban Puanı

Başarı Sırası

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

476,1244

32843

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

476,09514

32871

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)

475,83469

33079

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

475,70925

33190

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

475,36207

33468

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

475,2527

33541

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

474,95238

33793

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği

474,58862

34048

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)

Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)

473,67958

34769

 

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