Arkas; Denizcilik, Lojistik ve Liman Hizmetleri Zinciri ile Logistech’te

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret A.Ş. (İZFAŞ) tarafından ikinci kez düzenlenen Logistech Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı Depolama ve Teknoloji Fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerine lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunuyor.

Fuar’a 63 şirketi ile 8300 kişiye istihdam sağlayan Arkas’ın, ana iş kolları olan denizcilik grubu, lojistik grubu, liman ver terminal hizmetleri grubu şirketleri Arkas Line, Arkas Lojistik, Shipeedy Lojistik, Arkas Rail, Marport Autoport, Limar ve Railport ile Arkas’ın entegre hizmet zinciri ve yenilikleri anlatıldı. Fuarın ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ikinci gününde ise Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas standları ziyaret etti.

Arkas Line’da Yeşil Taşımacılık

Arkas Line CEO’su Can Atalay, Arkas Line olarak Arkas Holding’in uluslararası taşımacılıktaki 76 yıllık tecrübesini arkamıza alarak bugün geldiğimiz noktada 47 gemimizle Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahibiz. Kendi işlettiğimiz gemilerle Karadeniz, Akdeniz ve Batı Afrika limanları arasında haftalık düzenli hat taşımacılığı yapıyoruz” diyerek Arkas Line hakkında bilgi verdi.

Atalay “2023 senesinde önceliğimizi mevcut servislerimizin performansını arttırmak olarak belirlemiştik. Haftalık servis vermekte zorlandığımız bazı hatlara ilave gemiler sokmaya başladık. İlave gemiler bize senede yaklaşık 30.000 TEU yeni kapasite yaratacak. Yeni hatlar için de çalışmalarımız devam ediyor. Sene sonunda yeni rotamızı açıklayacağız.

Dünyada çeşitli faktörler tedarik zincirlerinde değişime sebep olacak. Literatürümüze yeni giren ‘’friendshoring – allyshoring (müttefik ülkelerden üretim ve kaynak sağlama) – reshoring (ülke içi üretime dönmek) – nearshoring (tedariği yakın ülkelerden sağlamak)’’gibi kavramlar bu değişimin habercileri. Türkiye coğrafi konumu ve kaliteli üretimiyle birçok yatırımı çekebilecek potansiyele sahip. Artan üretim Türk denizcilik sektörüne de ivme kazandıracaktır. Ancak bu çıkışı yakalayabilmek için denizde ve karada yatırımlara şimdiden başlamak gerekiyor” dedi.

Atalay, “Arkas Line olarak uzun vadeli sürdürülebilirlik ve emisyon hedefleri doğrultusunda filodaki gemileri yenilemeyi sürdürüyoruz. Buna istinaden öncelikli olarak filomuzdaki CII performansı düşük olan gemilerin eco-design ve yeni yakıt teknolojilerine uyumlu alternatif gemi yatırımları ile güncellenmesi ajandamızda yer alıyor. Teknik ve operasyonel iyileştirmelerimiz, işletmemizin çevresel etkisini azaltma hedefimize yardımcı olurken gelecek nesillere de daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimize ulaşmamızı sağlayacağı kanaatindeyiz. Diğer yandan gündemimizde alternatif yakıtları kullanabilen gemi siparişleri tabii ki var. Ancak yakıt tedariğindeki belirsizlikler ve yatırımların 20 sene gibi uzun vadelere yayılıyor olması sebebiyle Arkas Line için “en doğru” seçenekleri değerlendirme sürecimiz halen devam ediyor” dedi. Arkas’ın sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak önemli ve somut bir adım attıklarını belirten Atalay, UN Global Compact’a üye oldukları bilgisini paylaştı.

Arkas Denizcilik Grubu’nun sürdürülebilirlik ajandasında yer alan ve yol haritasında bulunan temel argümanlar arasında karbon nötr olmak, tedarik zinciri sürdürülebilirliği, çalışan güdüleme ve topluluk katılımı bulunuyor. Suyun öneminin arttığı günlerde bir projesi özellikle dikkat çekiyor. 2006’da TURMEPA iş birliğinde başlatılan Arkas Turmepa II atık alım teknesi projesi ile bugüne kadar 2 milyon 120 bin litre atık su toplanarak 17 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağlandı.

Arkas Lojistik Uluslararası Arenada

Arkas Lojistik dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri olarak ön plana çıkan Türkiye’de güçlü organizasyon yapısı ile yatırımlarına ve büyümesine devam ediyor.

Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, “Dünyanın en önemli pazarlarında da ofislerimizi artırıyoruz. ABD’den Çin’e kadar uçtan uca lojistiği destekleyen yatırımlarla global pazarlardaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Mart 2023’te ABD New Jersey’de açtığımız 3 bin metrekarelik kapalı depomuzla ve ofisimizle ülkenin her bölgesine kapı teslim FTL/LTL son taşıma, depolama ve gümrükleme hizmeti sunuyoruz. Global pazarlardan ABD’ye gidecek yüklemelerde de lojistik çözümler üretiyoruz. Lojistik grubu olarak en önemli yatırımlarımızdan biri de Hindistan. Yeni ticaret koridorlarında ön plana çıkan Hindistan global bir oyuncu olmamızda etkili olacak. Avrupa’da en çok Türk firmasının faaliyet gösterdiği Romanya’da bir ofis açtık. Gerek Türkiye ile Romanya gerekse Romanya ile Avrupa ülkeleri arasındaki lojistik faaliyetlerde de olacağız. Diğer yandan Avrupa’nın en büyük lojistik pazarı ve ihracat merkezlerinden Polonya’daki ofisimizle ile de Türkiye-Polonya, Avrupa-Polonya, ABD-Polonya, Uzakdoğu-Polonya arasında lojistik köprüler inşa edeceğiz” diye konuştu.

İntermodal Servislerini Genişletiyor

Arkas Lojistik’in Avrupa’da intermodal servislerini de genişlettiği bilgisini paylaşan Onur Göçmez, “Son olarak Duisport ve Hupac arasında İntermodal taşımacılığı için hizmet sözleşmesi imzalandı.

Halkalı-Duisport terminali arasında karşılıklı tren seferleri düzenleniyor. Böylece Almanya’nın yanı sıra Belçika ve Hollanda gibi Avrupa’nın çeşitli ülkelerine yük taşımacılığı kolaylaşıyor.

Diğer taraftan sürdürülebilirlik anlamında üreticimize, ihracatçımıza yeşil lojistik çözümleri de sunmuş oluyoruz. Yatırımlarımızda iklim krizinin olumsuz etkilerini önemsiyoruz ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz” dedi.

Arkas Rail ile Sürdürülebilir Lojistik

Göçmez sözlerine şöyle devam etti, “Sürdürülebilir lojistik için bizi heyecanlandıran ve hazırlık yaptığımız diğer şirketimiz ise Arkas Rail. 2025 yılında 5 lokomotif teslim alacağız. 38,5 milyon dolarlık yatırımla alınan lokomotifler elektrikle de çalışabiliyor. Çevreci lokomotifler Türkiye’nin sanayi şehirlerinden limanlara ithalat-ihracat konteynerlerini taşıyacak. Böylece müşterilerimize daha düşük maliyetli, hızlı ve güvenli bir taşıma hizmeti sunmuş olacağız. Ayrıca, Shipeedy Lojistik ile de denizyolu parsiyel yük gönderimi yaparak, e-ticaret platformlarına ve KOBİ’lere yönelik hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Dijital Hız Tasarruf Getirdi

Sektörde özellikle pandemi sonrası hızla gelişen teknoloji ihtiyacına dikkat çekerek bu alanda sundukları çözümleri anlatan Göçmez, “Arkas Lojistik ve Shipeedy Lojistik internet siteleri yenilendi. Anlık fiyat teklifi alınabiliyor ve talep oluşturuluyor. Ar-cell dijital takip sistemi ile hem sürücü hem de araç verileri anlık izlenebiliyor. Sistem sayesinde geçen yılın ağustos ayından bu yılın ağustos ayına 8 milyon TL’lik yakıt tasarrufu sağladık. Bununla birlikte hız ihlallerinde de yüzde 74’lük oranında iyileşme yakalandı. Dijitalleşme sayesinde çevre ve can güvenliği alanında somut kazanımlar elde ettik. Ar-cell tarafından geliştirilen “Akım Kontrol Sistemi” ile reefer konteynerlerdeki ürünlerin sıcaklığı yükleme anından teslimat noktasına kadar kesintisiz ve anlık izlenebiliyor. Sonraki adımda bu sistemi Ar-cell mobil uygulamasına yerleştirerek müşterilerimizin dijital doğrulama ile tüm süreci online takip etmesini sağladık” dedi.

Liman ve Terminal Hizmetleri Grubunda Yatırımlar Devam Ediyor

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grup Başkanı Özgür Kalelioğlu, "Marport olarak, yeni nesil terminal işletim sistemi ve öncü yatırımları ile Türkiye’de birçok ilke imza atmaya devam ediyoruz. 2021 yılında başlayan 2024 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen Modernizasyon ve Genişleme Projesi kapsamında 7 numaralı rıhtımı 360 metreden 450 metreye çıkardık. 6 numaralı rıhtımın ise güçlendirme çalışmaları başladı. Proje tamamlandığında 400 metre rıhtım uzunluğu ile bu rıhtımda da mega gemilere hizmet vereceğiz. Son olarak 2023 yılında verdiğimiz dört yeni SSG siparişi ile SSG sayımızı 10’dan 14’e yükselterek tüm rıhtımlarda SSG ile hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Özgür Kalelioğlu, sözlerine “Diğer yandan dünyanın en büyük İntermodal Lojistik Terminali işletmecisi Duisport ortaklığı ile Doğu-Batı ticaret koridorunda yeni bir İntermodal Lojistik Terminali olarak konumlandırdığımız Railport yatırımımız devam ediyor. Toplam 337 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek ve Demir İpekyolu (Bakü-Tiflis-Kars) ile Asya; Avrupa demiryolu ile de Avrupa Birliği ülkeleri arasında bağlantı kuracak olan Railport, Asya ile Avrupa, Avrupa ile Balkan ve Orta Asya (CIS) ülkeleri arasında gerçekleşecek taşımalarda köprü görevi görecek. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan yatırımımız, maliyet avantajı sağlayan, çevreye saygılı, teslimat sürelerinde avantajlar yaratan ve en önemlisi de ülke ekonomimize önemli katma değerler sağlayan yeni bir hizmet anlayışını beraberinde getirecek” dedi.

Limancılık sektörüne yatırım yapan ilk şirket olarak 1996 yılında faaliyete geçen Arkas grup şirketlerinden Limar hakkında da bilgi veren Kalelioğlu, “Özel sektörün dinamizmi ile hızlı, güvenli ve ekonomik liman hizmetlerini Türkiye’nin 12 farklı limanında kendi ekip ve ekipman desteğimiz ile sağlarken, ayrıca bu hizmet için özel olarak oluşturduğumuz yazılım aracılığıyla müşterilerimize en kolay çözümleri sunuyoruz” dedi.

Kalelioğlu, ulusal ihracatımızın lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün özel liman ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen, Türkiye'nin “ilk otomotiv ihtisas limanı” olan, konumu itibarıyla da Doğu ve Güney Marmara’da yerleşik tüm otomotiv üreticileri ve distribütörler için stratejik bir noktada yer alan Autoport için ise, “2021 yılında başlayan süreçte, liman sahamızı 160.000 m2’den 243.000 m2’ye büyüttük. Devam eden Modernizasyon ve Genişleme Projesi kapsamında, 2026 yılı sonunda liman sahasını 403.000 m2 seviyesine ve toplam gemi yanaşma rıhtım uzunluğumuzu 656 metreden 850 metreye artırmış olacağız. Düşük karbon salınımlı lojistik modellerinin gelişimini destekleyen, yıllık 200 bin araç kapasitesine sahip, limana entegre PDI tesisimiz de 2022 yılında hizmet vermeye başladı. Ayrıca sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun tasarlanan yeni kapalı depo yatırımıyla bu alanda da kapasitemizi artırdık” diye konuştu.

Vira Haber