Galataport İstanbul, Gastronomi Meraklılarını Ağırlayacak

Ziyaretçiler, Osmanlı Saray lezzetlerinden çikolata yapımına, aromatik kahvelerden pizza yapımına kadar pek çok farklı atölye çalışmasını Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden kaydolarak ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Katılım kontenjan dahilinde olacak.

Şehrin en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Galataport İstanbul, misafirlerini ağırlamaya başladığı günden bu yana farklı konseptlerde oluşturduğu atölyeleri ile Türk ve Dünya mutfaklarından lezzet dolu deneyimler sunmaya devam ediyor. Galataport İstanbul, bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve on altı gün sürecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi meraklılarını farklı tatları içeren deneyim atölyelerinde ağırlayacak.

Galataport İstanbul, mobil uygulama üzerinden herkesin katılımına açık gastronomi deneyim atölyelerinin ilkini 30 Eylül günü saat 13.00 ile 14.00 arasında gerçekleştirecek. Butterfly’da düzenlenecek kakao atölyesine katılan lezzet tutkunları, kakaonun nasıl işlendiğini ve ardından hangi aşamalardan geçerek çikolataya dönüştüğünü hem dinleyerek hem de tadarak yakından deneyimleme imkanı bulacaklar.

Misafirler lokum sarıp, farklı tatlardaki şerbetleri deneyimleyecek

Hafta başı ise Osmanlı sofralarının olmazsa olmazı, boğazı rahatlatan anlamına gelen rahat-ı halkum olarak adlandırılan lokum sarma atölyesi katılımcılarla buluşacak. Ottoman 1860’ta 2 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek lokum sarma atölyesinde misafirler, lokumun tarihini ve günümüze farklı yorumlarla nasıl geldiğini dinleme fırsatı bulacak. Bir diğer deneyim atölyesi 4 Ekim’de Şekerci Cafer Erol’da düzenlenecek. Katılımcılar, Galataport İstanbul’da yer alan Şekerci Cafer Erol’da saray mutfağının olmazsa olmazı tatlarından lokum ve şerbetin hikayesini dinleme ve tatma imkanı bulacaklar.

Sofraların vazgeçilmezi; Baklava

Kuruluşundan bu yana aynı lezzet, ustalık ve kaliteyi koruyan Köşkeroğlu ise 5 Ekim’de baklava tutkunlarını ağırlayacak. Baklavanın çeşitleri ve yapımının anlatılacağı atölyede misafirler, baklava tadımının püf noktalarına da daha yakından vakıf olabilecekler.

Hafta sonunun tadı, pizza ve çikolata ile çıkacak

7 Ekim Cumartesi günü ise Kitten Bistro & Cocktail Bar’da pizza severler bir araya gelecek. Deneyim atölyesinde pizza yapımının püf noktaları anlatılacak ve katılımcılar şefin anlatımıyla kendi pizzalarını yapabilecekler.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin son haftasında…

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin son haftasında ise Galataport İstanbul, misafirlerini birbirinden değişik lezzet atölyeleri ile ağırlayacak. Kahve ve çikolata sevenlerin her ikisini de deneyimleyeceği, kahve aromalarının çikolata ile harmanlanacağı lezzet atölyesi 10 Ekim’de Galataport İstanbul’da yer alan Kahve Dünyası’nda yapılacak. Sagra ise, 12 Ekim günü çikolata tutkunlarını ağırlayacak. Katılımcılar, her yaşa hitap eden çikolatanın yapımını dinleyip kendi seçtikleri malzemelerle kendi çikolatalarını yapabilecekler.

13 Ekim Cuma günü haftanın yorgunluğunu atmak isteyen Galataport İstanbul misafirleri, Kitten Bistro & Cocktail Bar’da evde de yapabilecekleri, alkolsüz, ferahlatıcı meyve özleri ve kahve bazlı kokteyl hazırlama ve tatma imkanı bulacaklar.

Festivalin son günü; pasta yapımı

Galataport İstanbul, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca misafirlerine sunduğu lezzet deneyimi atölyelerinin sonuncusunu festivalin son günü olan 15 Ekim’de düzenleyecek. Baylan Pastanesi’nde öğlen 13.00’da başlayacak olan atölyede katılımcılar, pasta şefi ile birlikte Baylan’ın imza pastalarından Makaron Pasta ve Pavlova hazırlayacak.

Herkesin katılımına açık olan deneyim atölyelerine kaydolmak isteyen misafirlerin Galataport İstanbul mobil uygulaması üzerinden kontenjan dahilinde çıkacak kodları almaları gerekiyor. On altı gün sürecek olan programın detayları Galataport İstanbul instagram hesabından ve web sitesi üzerinden; www.galataport.com takip edilebilir.

Detaylı atölye programı ise şu şekilde;

Tarih: 30 Eylül Cumartesi

Saat: 13.00-14.00

Marka: Butterfly

İçerik: Kakao Atölyesi

İçerik detay: Kakao nasıl işlenir, hangi aşamalardan geçer ve çikolataya nasıl dönüşür. İşin püf noktalarını ve aşamaları hem dinlenecek hem de tadım yapılacak.

Tarih: 2 Ekim Pazartesi

Saat: 17.00-18.00

Marka: Ottoman 1860

İçerik: Lokum Sarma Atölyesi

İçerik detay: Lokum nasıl yapılır, lokumun tarihini ve günümüze farklı yorumlarla nasıl geldiği anlatılacak. Dileyen katılımcılarla da lokum sarmayı deneyecekler.

Tarih: 4 Ekim Çarşamba

Saat: 17.00-18.00

Marka: Şekerci Cafer Erol

İçerik: Geleneksel Tatlar Atölyesi

İçerik detay: Lokum çeşitleri ve yapılışı hakkında bilgi paylaşılacak, tadım yapılacak. Şerbet nasıl yapılır, Osmanlı’dan günümüze farklı şerbet yorumları anlatımı ve tadımı yapılacak.

Tarih: 5 Ekim Perşembe

Saat: 17.00-18.00

Marka: Köşkeroğlu

İçerik: Baklavanın püf noktaları, farklı yorumları ve çeşitleri anlatılacak. Tadım ve sohbet gerçekleştirilecek.

Tarih: 7 Ekim Cumartesi

Saat: 13.00-14.00

Marka: Kitten Bistro&Cocktail Bar

İçerik: Pizza yapımı, püf noktaları ve aşamaları anlatılacak ve katılımcılar şefin anlatımıyla kendi pizzalarını kendileri yapacak.

Tarih: 10 Ekim Salı

Saat: 17.00-18.00

Marka: Kahve Dünyası

İçerik: Çikolata ve kahve eşleşmesi yapılacak. Hangi kahve aromaları hangi çikolatalarla eşleşir anlatım ve tadım yapılacak.

Tarih: 12 Ekim Perşembe

Saat: 17.00-18.00

Marka: Sagra

İçerik: Çikolata yapımı hakkında anlatımlar yapılacak olan atölyede katılımcılara kendi seçtikleri malzemelerle kendi çikolatalarını nasıl yapacakları öğretilecek.

Tarih: 13 Ekim Cuma

Saat: 17.00-18.00

Marka: Kitten Bistro&Cocktail Bar

İçerik: Katılımcılara hazırlatılacak mocktail çeşitleri arasında meyve ve kahve bazlı farklı içerikler yer alacak. Bu kokteyller katılımcıların evlerinde de yapabilecekleri, ferahlatıcı, tropikal ve yerel meyve özleri ve baharatlarla geliştirilen içeriklerde olacak.

Tarih: 15 Ekim Pazar

Saat: 13.00-14.00

Marka: Baylan

İçerik: Makaron Pasta ve Pavlova Atölyesi

Taze meyveler ve tadı damakta kalan eşsiz kremanın Baylan makaronuyla bir araya geldiği Makaron Pasta ve taptaze orman meyvelerinin buluşması ile hazırlanan Pavlova'yı katılımcılar deneyerek keşfedecekler.

Vira Haber