“Disconti” ile döviz gelirleri artacak

Uygulama ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10 milyon dolar gelir elde edilmesi ve turistlere fazladan 50 milyon dolar harcama yaptırılması hedefleniyor.

Turistlerin avantajlı ve güvenilir alışveriş yapmasını sağlayacak "Disconti Turizm Sale Cart" ve mobil uygulama "Disconti'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Mobil uygulama ile turistlere sağlık, konaklama, eğlence, alışveriş gibi alanlarda avantajlar sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu mobil uygulamanın yanında geliştirilen "Disconti Turist Sale Card" ise alışveriş merkezlerinde ve turistik mekanlarda turistlere dağıtılarak avantajlardan faydalanmaları ve bu sayede de turizmin geliştirilmesini sağlanacak. Aynı zamanda turistler "Disconti Turizm Sale Card" ile avantajlı indirim ve fırsatlardan faydalanabilecek. Uygulama ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10 milyon dolar gelir elde edilmesi ve turistlere fazladan 50 milyon dolar harcama yaptırılması hedefleniyor.

Yeni kart alanlara 14 gün indirim

Disconti kart ve uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Disconti Card bir indirim kartı. Türkiye'de son 3 senenin en iyi turizm rakamlarını gözlemliyoruz ama Türkiye'de kişi başı turistten sağladığımız gelir Avrupa'nın gerilerinde. Bu kart ile güvenle alışveriş yapılması sağlanacak. Yine kart alan misafirler için 14 gün boyunca indirimler sağlanacak. Bu kart ile turistlerden sağlanan kişi başı geliri arttırmayı hedefliyoruz. "Disconti" kart ve uygulama ile turistler alışveriş, şehir turu, yiyecek - içecek hizmetlerinden faydalanabilecek" dedi.

Uygulama turistlere duyurulacak

Toplantıya katılan uygulamanın geliştiricilerinden Arda Genç ise "'Disconti Turist Sale Card" hem fiili olarak satışa sunulacak hem de mobil uygulama olarak hizmet verecek. "Disconti" uygulaması sayesinde ülkemize gelen turistlerin harcamalarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Turistler ülkemize gelmeye karar verdiğinde ülkelerinden çıkmadan dahi uygulamamız sayesinde alışverişlerini yapabilecekler, ihtiyacı olan hizmetlere ulaşabilecekler. Türkiye en fazla turist ağırlayan ilk 5-6 ülkeden biri ama ülkemizin turist başına gelirleri oldukça düşük. Kişi başı turistten elde edilen gelire bakıldığında ilk 10'a bile giremiyoruz. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ve kart ile ülkemizin milli gelirini arttırmayı, döviz kazanımlarını arttırmayı amaçlıyoruz. Turistlere sunulacak olan kampanya, indirim ve fırsatları onlara duyurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Vira Haber